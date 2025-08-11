“Cùng Việt Nam tiến bước”: Lan tỏa những giá trị chưa từng có tiền lệ

Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Toàn cảnh buổi họp báo công bố chương trình.

Tham dự họp báo có các đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an).

Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân Dân, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí...

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8/2025, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.

Đặc biệt, vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8/2025 , những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’ và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: Vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Sự chung tay giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an để tạo nên những giá trị chưa từng có

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước”: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức chương trình, đồng chí cho biết hoạt động này đã được Ban Tổ chức ấp ủ từ lâu và trở thành hiện thực khi có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an. “Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi để chương trình triển khai hiệu quả nhất”, đồng chí nói.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, sự kiện đi bộ lần này được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa tới 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước. Ban đầu, mục tiêu dự kiến thu hút khoảng 150.000-200.000 người tham gia, ghi nhận 1 tỷ bước chân chỉ trong một giờ đồng hồ.

“Ngoài mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, chương trình còn góp phần giảm khí thải CO2, hướng tới lối sống xanh”, đồng chí nhấn mạnh và bày tỏ kỳ vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Công an, quy mô triển khai sẽ vượt xa dự kiến ban đầu.

Tính đến thời điểm này, trên cổng đăng ký trực tuyến, chỉ trong một tuần, số bước chân đã đạt hơn 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đề ra. Nhiều đơn vị và hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trên cả nước cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, sáng 16/8, trước khi diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc, chương trình sẽ có phần kết nối trực tiếp với Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

“Tại 33 tỉnh, thành phố, hơn 3.321 xã, phường, đặc khu sẽ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, tạo nên một khoảnh khắc ý nghĩa, gắn kết triệu con tim cùng hướng về Tổ quốc”, đồng chí chia sẻ.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho rằng, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, biểu thị sự quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi họp báo.

Ngay khi có kế hoạch, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an ở các địa phương trên toàn quốc đồng loạt phát động triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và tham gia hoạt động.

Trong đó, lực lượng công an tỉnh, thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức phát động tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Đặc biệt, ngành Công an không chỉ triển khai tuyên truyền vận động mà cũng sẽ tham gia cùng đi bộ.

Đặc biệt, ngành Công an không chỉ triển khai tuyên truyền vận động mà cũng sẽ tham gia cùng đi bộ. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp

“Lực lượng công an nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao nói chung và tổ chức các hoạt động thể thao xây dựng thói quen đi bộ, góp phần bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe. Từ đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo đến từng địa phương, từng đơn vị để mỗi bước chân hôm nay là bước đi vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cấp xã đến tỉnh với tinh thần một giờ một tỷ bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ, hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần vào việc tuyên truyền pháp luật cho người dân; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh bảo vệ Tổ quốc góp phần khẳng định với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đoàn kết, tiến bộ, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Thiếu tướng bày tỏ.

Lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng

Ông Noh Seung Woo, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam, bày tỏ vinh dự và xúc động khi công ty được tham gia một sự kiện mang tính kết nối, nơi “hàng triệu trái tim cùng chung nhịp bước”. Theo ông, đây không chỉ là một hoạt động thể thao hay một sự kiện cộng đồng, mà còn là một hành trình giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần Việt Nam.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân tại 34 tỉnh, thành phố đã thể hiện tinh thần đoàn kết bền chặt và sức mạnh cộng đồng khi mọi người cùng hướng về mục tiêu chung. Ở góc độ doanh nghiệp, ông cho biết Samsung tự hào khi đội ngũ nhân viên Việt Nam vừa là lực lượng lao động tạo ra những thiết bị hiện đại, vừa là những trái tim sẵn sàng hòa chung nhịp đập cùng đất nước.

Ông Noh Seung Woo, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

“Cùng Việt Nam tiến bước” cũng đồng điệu với các chương trình của Samsung nhằm khuyến khích rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường. Tôi tin tưởng mỗi bước chân của Samsung sẽ hòa vào chiến dịch ý nghĩa này, góp phần quảng bá chương trình rộng khắp”, ông Noh Seung Woo nhấn mạnh.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank là đơn vị đồng hành (độc quyền ngành Ngân hàng) tham gia chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng Vietcombank cho biết, ngân hàng cam kết đóng góp 3 tỷ đồng và kêu gọi khách hàng cùng chung tay lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân xanh” bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

“Từ ngày 5/8 đến hết ngày 3/9, chúng tôi triển khai chương trình ưu đãi với ngân sách lên tới 2,4 tỷ đồng cho các khách hàng mới của Vietcombank để từ đó có thêm cơ hội lan tỏa yêu thương tới các em học sinh nghèo vượt khó.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng Vietcombank phát biểu tại buổi họp báo.

Chúng tôi hy vọng, thông qua hành trình “1 tỷ bước chân xanh”, Vietcombank không chỉ hưởng ứng lời hiệu triệu 34 tỉnh, thành phố gắn kết, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và bảo vệ môi trường, mà còn trực tiếp góp phần kết nối triệu trái tim Việt, lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm năng lượng tích cực để cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới”, bà Đoàn Hồng Nhung bày tỏ.

Cùng với đó, ông Đỗ Đông Hưng - Trưởng Ban Truyền thông, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng khi là một trong những nhà tài trợ của chương trình. Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong dịp có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt điều này rất phù hợp với thông điệp của Vietnam Airlines, nhân dịp kỷ niệm 30 năm kỷ niệm thành lập Tổng công ty.

Ông Đỗ Đông Hưng bày tỏ, Vietnam Airlines mong muốn lan toả thông điệp của chương trình qua hệ thống truyền thông của mình. Đồng thời cũng cam kết, các hoạt động của Vietnam Airlines sẽ kết nối chương trình với bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam.

Trong khi đó, ông Đỗ Ngọc Dương, Chủ tịch câu lạc bộ Công viên Thống Nhất chia sẻ, khi tiếp cận với sự kiện qua mạng xã hội, ông đã choáng ngợp với quy mô của sự kiện.

"Với vai trò là một người chạy, tôi chưa từng thấy có sự kiện chạy nào diễn ra trên khắp tỉnh, thành phố đồng tổ chức. Chương trình này như một phiên bản concert quốc gia về lĩnh vực thể thao, và những ca khúc được cất lên chính là sự đồng điệu về con tim, nhịp thở trên toàn Tổ quốc", ông Dương chia sẻ.

Ông Đỗ Ngọc Dương, Chủ tịch câu lạc bộ Công viên Thống Nhất chia sẻ tại buổi họp báo.

Với câu lạc bộ Công viên Thống Nhất - nơi tập hợp nhiều thành viên yêu thích chạy bộ và đi bộ, các thành viên đang rất phấn khích, háo hức được tham gia sự kiện để tạo nên sự kết nối cộng đồng này.

Ngoài ra, ông Dương chia sẻ câu lạc bộ cũng sẵn sàng đóng góp đội tình nguyện viên cho Ban Tổ chức nhằm hướng dẫn kỹ thuật, phong cách chạy bộ cho những người mới tập luyện để sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra từ ngày 25/7 đến 16/8/2025, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến và đi bộ mỗi ngày, cùng đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh và giảm phát thải khí carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. Đặc biệt, vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng 16/8 , người dân tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính sẽ đồng loạt khoác áo đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca và cùng bước đi vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững. Đăng ký và xem thông tin chi tiết tại: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và fanpage chính thức của chiến dịch http://facebook.com/cungvietnamtienbuoc Chương trình được tài trợ bởi Thương hiệu đồng hành Vietcombank; Đơn vị tài trợ vàng Gelex Group, Petrolimex; Đơn vị tài trợ bạc TH Group; Đơn vị tài trợ vận chuyển Vietnam Airlines.

Theo Báo Nhân Dân