Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Sáng 18/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân 19 xã, phường tham gia chương trình qua 2 vụ sản xuất chiêm xuân 2025-2026 và hè thu năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 vụ sản xuất, chương trình đã cung ứng tổng cộng 646,29 tấn phân bón cho nông dân, trong đó vụ chiêm xuân 2025-2026 đạt hơn 492 tấn, vụ hè thu năm 2026 đạt 154,3 tấn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thông qua phương thức cung ứng vật tư trước, thanh toán sau thu hoạch, chương trình góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn đầu vụ, giúp hội viên nông dân chủ động vật tư, bảo đảm tiến độ sản xuất.

Cùng với đó, Hội Nông dân các xã, phường phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, cân đối, phù hợp với từng loại cây trồng và điều kiện canh tác, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Hội Nông dân các xã, phường và Công ty Phân bón Thần Nông Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hỗ trợ hội viên còn khó khăn về vốn sản xuất; chủ động chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng kịp thời theo khung thời vụ.

Hoài Linh