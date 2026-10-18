Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Hoài Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân 19 xã, phường tham gia chương trình qua 2 vụ sản xuất chiêm xuân 2025-2026 và hè thu năm 2026.

Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Sáng 18/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân 19 xã, phường tham gia chương trình qua 2 vụ sản xuất chiêm xuân 2025-2026 và hè thu năm 2026.

Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 vụ sản xuất, chương trình đã cung ứng tổng cộng 646,29 tấn phân bón cho nông dân, trong đó vụ chiêm xuân 2025-2026 đạt hơn 492 tấn, vụ hè thu năm 2026 đạt 154,3 tấn.

Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thông qua phương thức cung ứng vật tư trước, thanh toán sau thu hoạch, chương trình góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn đầu vụ, giúp hội viên nông dân chủ động vật tư, bảo đảm tiến độ sản xuất.

Cùng với đó, Hội Nông dân các xã, phường phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, cân đối, phù hợp với từng loại cây trồng và điều kiện canh tác, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cung ứng hơn 646 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Hội Nông dân các xã, phường và Công ty Phân bón Thần Nông Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hỗ trợ hội viên còn khó khăn về vốn sản xuất; chủ động chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng kịp thời theo khung thời vụ.

Hoài Linh

Từ khóa:

#Phân bón #Cung #Chương trình #MTTQ #Sản xuất #Hội nông dân tỉnh #phối hợp #Thanh hóa #phát triển nông nghiệp bền vững #Công ty

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ 16/10/2026, mua, bán vàng trong ngày từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Từ 16/10/2026, mua, bán vàng trong ngày từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Kinh tế
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 390/2026/NĐ-CP ngày 16/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là...
Xuất khẩu trước áp lực về đích

Xuất khẩu trước áp lực về đích

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - 9 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đạt 5.878 triệu USD, bằng 69,2% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Như vậy, trong quý cuối năm, áp lực hoàn thành 30,8% kế hoạch đang đặt ra yêu cầu tăng tốc mạnh mẽ đối với các...
Đồng hành, bảo vệ khách hàng vay vốn

Đồng hành, bảo vệ khách hàng vay vốn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Khi người vay vốn không may gặp biến cố về sức khỏe, tai nạn hoặc qua đời, khoản nợ ngân hàng có thể trở thành gánh nặng đối với gia đình, nhất là những hộ có thu nhập phụ thuộc vào lao động chính. Trong những thời điểm ấy, bảo hiểm Bảo an tín dụng...
Phát triển kinh tế tư nhân tại xã ven biển

Phát triển kinh tế tư nhân tại xã ven biển

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Thanh có diện tích tự nhiên 2.337ha, dân số hơn 38.000 người và 6,2km đường bờ biển. Với lợi thế sở hữu Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, với làng nghề truyền thống, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh