Cụm thi đua số 11 triển khai nhiệm vụ năm 2026

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025 trong điều kiện nhiều khó khăn, bất lợi, song các đơn vị trong cụm thi đua số 11 đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 20/1, Cụm thi đua số 11 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2026.

Cụm thi đua số 11 được thành lập theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm 11 đơn vị: Hội Văn học và Nghệ thuật; Hội Nhà báo; Đoàn Luật sư; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Khuyến học; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ; Hiệp hội Doanh nhân nữ; Hội Làm vườn và Trang trại; Hội Đông y; Hội Người cao tuổi.

Đồng chí Võ Duy Sang, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh - Trưởng Cụm thi đua số 11 năm 2025 phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 đã chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức tốt các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động. Hoạt động của các đơn vị không ngừng được đổi mới, đa dạng, phong phú và hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nổi bật, các đơn vị đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; một số đơn vị tổ chức tốt hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2020-2025); hưởng ứng, phát động phong trào thi đua “Bình dân học vụ số”...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tại các đơn vị, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương được triển khai sâu sắc, toàn diện. Các hoạt động từ thiện được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, giải pháp khắc phục, bài học kinh nghiệm để tiếp tục đưa phong trào thi đua của cụm ngày càng phát triển.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026 các đơn vị trong Cụm tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Cụm theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; “Bình dân học vụ số”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, con người kiểu mẫu”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hội nghị đã bầu Trưởng Cụm thi đua số 11 năm 2026 là Hiệp hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa; Cụm phó là Hội Đông y. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị thời gian tới.

Lê Hoà