Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không lưu thông trên cao tốc khi bão đổ bộ

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong thời gian bão đổ bộ đất liền từ 19 giờ tối nay 28/9 khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không lưu thông trên cao tốc khi bão đổ bộ

Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không lưu thông trên cao tốc khi bão đổ bộ

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Bualoi), trên tuyến cao tốc khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa rất lớn, gió cấp 5, cấp 6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị lái xe làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo.

Nếu gặp sự cố khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo. Nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150m và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong thời gian bão đổ bộ đất liền từ 19 giờ tối nay (28/9) khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

