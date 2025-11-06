Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng

Sáng 6/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri xã Tân Tiến dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Qua nghe báo cáo, cử tri xã Tân Tiến bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2025; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cấp chính quyền, ngành chức năng trong việc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri xã Tân Tiến tham gia hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, giải quyết một số vấn đề xuất phát từ công tác quản lý nhà nước sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; giải quyết tồn đọng trên lĩnh vực đất đai và vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số trang trại...

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, lãnh đạo xã Tân Tiến đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý và thông tin thêm về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã năm 2025.

Đại biểu Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri, Nhân dân đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung Hiếu