Cử tri Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1 thống nhất giới thiệu các ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 8/2, tại Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có ứng cử viên công tác, phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1.

Trong danh sách những người được giới thiệu ứng cử, có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín của từng ứng cử đại biểu HĐND các cấp để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các ý kiến phát biểu của cử tri Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1 bày tỏ sự tin tưởng, tín nhiệm đối với các ứng cử viên. Cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu cũng như quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí được giới thiệu ứng cử; đồng thời mong muốn, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp, các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghi.

Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp, các ứng viên sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng của Nhân dân.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1 có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thông qua biên bản hội nghị và thống nhất giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri nơi cư trú.

