Cử tri phố Thống Nhất 2 tín nhiệm giới thiệu 3 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Tối ngày 8/2, tại Nhà văn hóa phố Thống Nhất 2, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ dân phố Thống Nhất 2, phường Hạc Thành có 3 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Trịnh Thị Ánh Ngọc, công chức Ban CHQS phường Hàm Rồng; Lê Thị Liên, giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Anh, ứng cử đại biểu HĐND cấp phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri được phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định liên quan đến người ứng cử và nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ và quá trình công tác, cử tri Tổ dân phố Thống Nhất 2 bày tỏ sự tín nhiệm cao với các ứng cử viên đang cư trú trên địa bàn.

Những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và thực hiện nghiêm trách nhiệm công dân tại nơi cư trú.

Thay mặt những người ứng cử phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với chi bộ, Nhân dân, xây dựng tổ dân phố đoàn kết, phát triển; đồng thời lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 3 người cư trú tại phố Thống Nhất 2 tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

