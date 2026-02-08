Cử tri phố Nam Sơn 1 thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 8/2, tại Nhà văn hoá phố Nam Sơn 1, Ủy ban MTTQ và UBND phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng đã phổ biến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của ông Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, cư trú tại phố Nam Sơn 1, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đều ghi nhận: ứng cử viên Lê Văn Diện và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống hòa đồng, đoàn kết với bà con khối phố; tích cực đóng góp cho phong trào của địa phương; đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Ứng cử viên Lê Văn Diện trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của cử tri; đồng thời bày tỏ nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri phố Nam Sơn 1 biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu ông Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cẩm Tú