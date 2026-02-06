Cử tri phố Ái Sơn 1 tín nhiệm, giới thiệu 7 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 6/2, tại Tổ dân phố Ái Sơn 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử tham gia lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại phố Ái Sơn 1.

Tổ dân phố Ái Sơn 1 (phường Hạc Thành) có 7 ứng cử viên HĐND các cấp, trong đó có 2 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND các phường, xã. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trình bày tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên; thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Các ứng viên tham gia lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại phố Ái Sơn 1.

Cử tri Tổ dân phố Ái Sơn 1, phường Hạc Thành sôi nổi phát biểu ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn.

Cử tri phố Ái Sơn 1 bày tỏ sự tín nhiệm với các đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp.

Các cử tri tin tưởng với phẩm chất, uy tín, năng lực của người được giới thiệu ứng cử sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và những ý kiến đóng góp chân thành của cử tri nơi cư trú.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Được cấp ủy, đơn vị, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là vinh dự và trọng trách lớn trước tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đồng chí trong danh sách ứng cử sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân, cử tri; đặc biệt là tích cực tham gia, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của đất nước và địa phương.

Cử tri biểu quyết giới thiệu các ứng viên.

Đồng chí mong muốn tiếp tục được cử tri, Nhân dân quan tâm, tạo điều kiện để các ứng cử viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó.

Các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp tặng quà phố Ái Sơn 1.

Hội nghị được tiến hành công khai, đúng quy định. 100% cử tri tham dự hội nghị thống nhất tín nhiệm và đồng ý giới thiệu 7 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hoà