Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ngày 14/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh cùng đoàn công tác đã làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động chính trị, sự kiện lớn của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.333,46 triệu kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%; tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 3,26%.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026.

Trong công tác đầu tư xây dựng, công ty đã khởi công 94/94 dự án, đạt 100% kế hoạch; đóng điện 112/124 dự án, đạt 90,32% kế hoạch; hoàn thành quyết toán 72/86 dự án, đạt 83,72% kế hoạch. Đối với công tác sửa chữa lớn, đã hoàn thành 89/139 hạng mục, đạt 64% kế hoạch.

Đại diện các phòng, ban Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động tại buổi làm việc.

Những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm đột phá về đích”, tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy; hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và giải ngân vốn; tăng cường quản trị tài chính, tài sản, nguồn lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công ty tiếp tục thực hiện phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Đình Lượng, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các phòng, ban của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị EVNNPC tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện 220kV, 110kV; sớm giao danh mục và kế hoạch vốn đầu tư năm 2027, định hướng đầu tư trung hạn giai đoạn 2027-2030 phù hợp với nhu cầu tăng trưởng phụ tải.

Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn phát triển lưới điện trung áp, hạ áp nhằm chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, khắc phục tình trạng điện áp thấp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Công ty cũng đề xuất xem xét chuyển giao Nhà máy Thủy điện Bàn Thạch về đơn vị phù hợp theo đề án sắp xếp, bảo đảm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh ghi nhận, biểu dương những kết quả Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm, có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng khu vực Bắc Trung bộ, vì vậy, EVNNPC luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa phát huy tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm, tận dụng hiệu quả đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm đột phá về đích”; xây dựng kế hoạch cấp điện sát thực tế, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo. Công ty cần rà soát toàn diện hệ thống điện để kịp thời đầu tư, nâng cấp, sửa chữa; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công ty cần rà soát các hoạt động, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Nguyễn Lương