Công nghệ chẩn đoán hình ảnh - Mở rộng khả năng phát hiện bệnh lý đáy mắt

Không phải bệnh lý đáy mắt nào cũng biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, những tổn thương bên trong mắt có thể được phát hiện sớm, đánh giá cụ thể hơn, tạo cơ sở để bác sĩ lựa chọn hướng điều trị phù hợp, góp phần bảo tồn thị lực cho người bệnh.Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, việc ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát hiện sớm các bệnh lý nhãn khoa.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa có hệ thống máy móc và trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh đồng bộ, hiện đại.

Nhìn sâu vào những tổn thương âm thầm

Trong khám và điều trị các bệnh lý về mắt, bên cạnh thăm khám lâm sàng, các phương tiện chẩn đoán hình ảnh ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt, với những bệnh lý liên quan đến võng mạc, hoàng điểm và dây thần kinh thị giác, việc quan sát trực tiếp đôi khi chưa đủ để đánh giá đầy đủ tính chất và mức độ tổn thương. Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu giúp bác sĩ có thêm thông tin về cấu trúc bên trong mắt, từ đó hỗ trợ chẩn đoán và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều bệnh lý đáy mắt có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hoặc chưa khiến người bệnh nhận thấy thị lực suy giảm rõ rệt trong giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, tổn thương có thể đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nhìn.

Nhiều bệnh lý đáy mắt có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hoặc chưa khiến người bệnh nhận thấy thị lực suy giảm rõ rệt trong giai đoạn đầu.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là một ví dụ điển hình. Tình trạng đường huyết tăng kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây xuất huyết, phù hoàng điểm hoặc hình thành các mạch máu bất thường. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, bệnh có thể dẫn đến suy giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí mù lòa. Tương tự, thoái hóa hoàng điểm, tắc mạch võng mạc và một số bệnh lý thần kinh thị giác cũng đòi hỏi phải được đánh giá kỹ lưỡng để xác định vị trí, tính chất và mức độ tổn thương.

Trong những trường hợp này, chẩn đoán hình ảnh không chỉ hỗ trợ phát hiện bệnh mà còn cung cấp thông tin phục vụ theo dõi diễn biến và đánh giá hiệu quả điều trị.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Có những trường hợp người bệnh đến khám khi thị lực chưa giảm nhiều, nhưng qua thăm khám, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu cần kiểm tra kỹ hơn ở đáy mắt. Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng cụ thể để chỉ định các phương pháp kiểm tra phù hợp, tránh bỏ sót những tổn thương cần được theo dõi hoặc can thiệp sớm”.

Công nghệ hỗ trợ phát hiện tổn thương

Một trong những kỹ thuật có giá trị trong chẩn đoán bệnh lý võng mạc hiện nay là chụp cắt lớp quang học OCT. Sử dụng ánh sáng để tạo hình ảnh cắt lớp có độ phân giải cao, kỹ thuật này cho phép bác sĩ quan sát chi tiết các lớp cấu trúc của võng mạc, phát hiện những biến đổi mà việc quan sát thông thường khó đánh giá đầy đủ.

Thông qua hình ảnh OCT, các tổn thương như phù hoàng điểm, tích tụ dịch dưới hoặc trong võng mạc, biến đổi cấu trúc võng mạc và một số bất thường tại đầu dây thần kinh thị giác có thể được nhận diện. Kết quả này đặc biệt hữu ích trong chẩn đoán, theo dõi các bệnh lý hoàng điểm, bệnh võng mạc đái tháo đường và glôcôm khi có chỉ định phù hợp.

Chụp cắt lớp quang học OCT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, không xâm lấn được triển khai

tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, máy chụp ảnh đáy mắt kỹ thuật số giúp ghi nhận hình ảnh võng mạc, hệ thống mạch máu và gai thị. Hình ảnh được lưu trữ có thể phục vụ đối chiếu giữa các lần khám, hỗ trợ bác sĩ nhận biết những thay đổi theo thời gian, nhất là ở người bệnh cần theo dõi định kỳ. Đây cũng là phương tiện có ý nghĩa trong sàng lọc, theo dõi một số bệnh lý võng mạc và đánh giá những dấu hiệu bất thường cần thăm khám chuyên sâu hơn.

Đối với những trường hợp nghi ngờ bất thường tuần hoàn võng mạc, chụp mạch huỳnh quang đáy mắt có thể được chỉ định nhằm đánh giá sự lưu thông của thuốc cản quang trong hệ thống mạch máu võng mạc. Kỹ thuật này giúp bác sĩ phát hiện những vùng thiếu máu, tình trạng rò rỉ mạch máu hoặc các bất thường tuần hoàn, qua đó bổ sung thông tin phục vụ chẩn đoán và lựa chọn hướng xử trí.

Trong khi đó, siêu âm mắt là phương tiện hữu ích để khảo sát các cấu trúc bên trong nhãn cầu, đặc biệt trong những trường hợp môi trường trong suốt của mắt bị đục, khiến bác sĩ khó quan sát trực tiếp đáy mắt. Thông qua sóng siêu âm, bác sĩ có thể đánh giá tình trạng dịch kính, võng mạc và một số cấu trúc khác bên trong mắt.

Kỹ thuật này có thể hỗ trợ phát hiện bong võng mạc, xuất huyết dịch kính, một số khối bất thường trong nhãn cầu và các tổn thương khác tùy theo chỉ định. Chẳng hạn, ở người bệnh có xuất huyết dịch kính khiến đáy mắt không thể quan sát rõ, kết quả siêu âm có thể cung cấp thông tin quan trọng để bác sĩ đánh giá tình trạng bên trong mắt và định hướng phương án xử trí.

Siêu âm mắt là phương tiện hữu ích để khảo sát các cấu trúc bên trong nhãn cầu.

Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, việc tiếp tục nâng cao năng lực chẩn đoán, khai thác hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và tăng cường chuyên môn của đội ngũ y tế là những yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng của người dân.

Bên cạnh trang thiết bị, năng lực chuyên môn của bác sĩ vẫn là yếu tố quyết định để diễn giải hình ảnh chính xác, đối chiếu với biểu hiện lâm sàng và đưa ra chỉ định phù hợp. Một kết quả chẩn đoán có giá trị cần được đặt trong tổng thể quá trình thăm khám, đánh giá tiền sử bệnh và theo dõi diễn biến của người bệnh.

Bác sĩ CKII Ngô Thanh An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Bệnh viện xác định đầu tư trang thiết bị phải gắn với nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ và hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng phát triển các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, phát hiện sớm bệnh lý về mắt, đặc biệt là những bệnh có nguy cơ gây suy giảm thị lực, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Máy đo thủy tinh thể hiện đại IOL Master tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Từ những thay đổi nhỏ trong cấu trúc võng mạc đến các tổn thương có nguy cơ đe dọa thị lực, công nghệ chẩn đoán hình ảnh đang mở rộng khả năng quan sát và đánh giá bệnh lý đáy mắt. Khi được kết hợp với thăm khám chuyên khoa, năng lực chuyên môn và việc theo dõi điều trị liên tục, những tiến bộ này góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh, tạo cơ hội can thiệp phù hợp và bảo vệ thị lực cho người bệnh.

Thùy Dung