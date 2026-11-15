Cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép, yêu cầu Israel mở cửa Gaza và bảo đảm viện trợ

Liên minh châu Âu (EU) cùng 53 quốc gia và tổ chức quốc tế kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động cứu trợ, mở lại toàn bộ cửa khẩu vào Dải Gaza và bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa vào liên tục, không bị cản trở. Sức ép quốc tế gia tăng trong bối cảnh mưa lũ và thời tiết mùa Đông khiến điều kiện sinh hoạt của người dân Palestine phải di dời ngày càng khó khăn, trong khi nhiều vật tư thiết yếu vẫn chưa thể đưa vào vùng lãnh thổ này.

Trong tuyên bố ngày 14/11, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas, thay mặt khối, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại Gaza. EU kêu gọi Israel tạo điều kiện để Liên hợp quốc, các cơ quan trực thuộc và các tổ chức nhân đạo, kể cả tổ chức phi chính phủ, triển khai hoạt động cứu trợ và hỗ trợ phục hồi sớm trên quy mô lớn.

EU đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, trong đó có việc bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự, nhân viên y tế và các cơ sở y tế. Khối này bày tỏ quan ngại trước cuộc không kích gần đây nhằm vào Bệnh viện Nasser ở miền Nam Gaza. EU cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ các cam kết viện trợ trong Kế hoạch toàn diện nhằm chấm dứt xung đột Gaza.

Tình trạng thiếu nơi trú ẩn, thuốc men và thiết bị y tế càng trở nên nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất 106.000 người. Nhiều lều tạm của các gia đình phải di dời bị ngập, trong khi hệ thống vệ sinh tại các khu trại cũng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được công bố, hơn 150.000 lều do các tổ chức nhân đạo và chính phủ hỗ trợ vẫn đang ở bên ngoài Gaza, phần lớn tập kết tại thành phố Al-Arish của Ai Cập, chờ được vận chuyển vào khu vực. Đây là một trong những vật tư cần thiết để bảo vệ các gia đình phải sống trong điều kiện thiếu thốn trước mưa rét mùa Đông. EU tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi thực hiện Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza và chuyển giao quyền quản lý dân sự tại vùng lãnh thổ này.

Lê Hà.