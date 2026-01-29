Công đoàn phường Đông Quang tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Chiều 29/1, Công đoàn phường Đông Quang tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác công đoàn, dự.

Các đại biểu và đoàn viên, NLĐ dự chương trình.

Thời gian qua, Công đoàn phường Đông Quang luôn xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác công đoàn phát biểu tại chương trình.

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách; đẩy mạnh tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần được triển khai thiết thực thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, mở rộng các chương trình phúc lợi. Qua đó, góp phần để đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và tổ chức công đoàn.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và phường Đông Quang đã trao 33 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hơn 40 triệu đồng.

Thanh Huê