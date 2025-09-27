Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện khẩn số 24/CĐ-UBND ngày 27/9 về việc tập trung ứng phó với bão số 10 năm 2025.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên. Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối ngày 27 tháng 9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực tỉnh Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, đe dọa an toàn đê điều, hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Thực hiện Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025; để chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 26/9/2025, của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Công điện số 15/CĐ-PTDS ngày 26/9/2025, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I.Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1.Đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10.

2.Bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

3.Chủ động sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, nước dâng do bão, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân tại nơi sơ tán đến, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.

Trong đó lưu ý:

a) Yêu cầu UBND các xã, phường ven biển khẩn trương tổ chức sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt; hoàn thành trước 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2025.

b) Yêu cầu UBND các xã khu vực miền núi khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt; hoàn thành trước 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2025.

c) UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện sơ tán dân về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vào 02 thời điểm hàng ngày: Trước 08 giờ và trước 15 giờ (cho đến khi hết tình huống nguy hiểm và người dân trở về nhà).

4.Thực hiện nghiêm việc cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 06 giờ ngày 27/9/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,...), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền và tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

5.Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

6.Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”.

7.Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ/ảnh hưởng, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

8.Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên đường, trên sông khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

II.Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1.Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản; bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển.

- Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du và an toàn hồ đập, không để bị động bất ngờ.

-Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

3.Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

4.Sở Xây dựng

-Chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hó a và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

-Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để đảm bảo thoát nước; phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí bị đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở ách tắc giao thông,... kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa đảm bảo an toàn.

-Chỉ đạo việc tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại khu vực đô thị khi mưa lớn.

5.Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

6.Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

7.Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ và xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên tai. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29 tháng 9 năm 2025 (Thứ Hai); tùy vào diễn diến bão, mưa lũ và tình hình thực tế, có thể xem xét, quyết định kéo dài việc nghỉ học của học sinh với thời gian phù hợp tại một số xã, phường để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

8.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

9.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

10.Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

11.Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.

12.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP