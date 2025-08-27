Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục khẩn trương hậu quả bão số 5 và mưa lũ

Trước tình hình diễn biến mưa bão còn nhiều bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công điện khẩn số 18/CĐ-UBND ngày 27/8 chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung khắc phục khẩn trương hậu quả bão số 5 và mưa lũ. Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đăng tải toàn văn công điện.

Các lực lượng và người dân tham gia chống tràn đê tả sông Hoạt.

Bão số 5 và mưa, lũ đã gây thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, làm 01 người chết, 01 người mất tích, 89 nhà bị thiệt hại, 2.037 nhà bị ngập; 4.791 ha lúa, 941 ha hoa màu, 469 ha cây trồng hàng năm bị ngập, thiệt hại; xảy ra 07 sự cố đê điều, 625 m kênh mương bị sạt, hư hỏng; trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã sạt lở taluy dương tại 278 vị trí với khối lượng 27.920 m3 , sạt lở taluy âm tại 16 vị trí với chiều dài 375 m; 267 cột điện bị gãy, đổ, nghiêng và một số thiệt hại khác.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra sự cố sạt lở mái đê sông Chu thuộc vùng huyện Thọ Xuân cũ.

Thực hiện Công điện số 148/CĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ; để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung các Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ 2 dân sự tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sau:

I.Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1.Tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

2.Tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

3.Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

4.Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

5.Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của Nhân dân và công tác cứu trợ.

6.Triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời tiêu úng, chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.

7.Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xử lý theo quy định.

8.Khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp về tình hình thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra theo địa bàn và lĩnh vực được giao quản lý, công tác chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương/đơn vị, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 16 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2025 để tổng hợp.

Công nhân PC Thanh Hóa triển khai khắc phục sự cố.

II. Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1.Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng của đơn vị, nhất là các lực lượng đóng ở cơ sở sẵn sàng triển khai nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo:

(1) Triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; kịp thời sửa chữa các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão lũ trong thời tới. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ;

(2) Tham mưu văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2025.

3.Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện; chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan huy động thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố hệ thống lưới điện, sớm cung cấp điện trở lại, bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của Nhân dân (hoàn thành trong tháng 8 năm 2025); chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát, kịp thời có phương án điều tiết bảo đảm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu (nhất là lương thực, vật tư, tấm lợp, gạch ngói để sửa chữa nhà cửa) tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ, đảm bảo cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

4.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo:

(1) Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục ngay sự cố đối với hệ thống viễn thông, khôi phục thông tin, liên lạc sớm nhất để phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của Nhân dân, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

(2) Khẩn trương khắc phục sự cố lỗi đường truyền (âm thanh và hình ảnh) phục vụ họp trực tuyến của chính quyền từ tỉnh đến các xã, phường, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống,hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.

5.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 5, có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, lũ, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.

6.Giám đốc Sở Y chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại, không để gián đoạn đối với hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ theo quy định; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

7.Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo ngành xây dựng triển khai ngay công tác khôi phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

8.Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

9.Giám đốc các Công ty: Điện lực Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị, vật tư tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình điện, viễn thông bị sự cố, bảo đảm cung cấp trở lại cho người dân dịch vụ điện, sóng viễn thông trong thời gian sớm nhất ngay sau bão, lũ.

10.Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ các địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP