Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 10

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND, ngày 26/9/2025 về việc chủ động ứng phó với bão số 10 năm 2025.

Hiện nay, bão số 10 năm 2025 đã đi vào biển Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh khoảng 35km/giờ (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 10; để chủ động ứng phó với thiên tai, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão và tình hình tại địa phương/đơn vị; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với tuyến biển:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

2. Đối với trên đất liền:

- Tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

- Chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là các công trình đang thi công, các trọng điểm xung yếu và công trình đã xảy ra sự cố trong thời gian qua; tổ chức tuần tra, canh gác và hộ đê theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát các công trình hồ đập lớn, xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định; tổ chức thường trực, sẵn sàng vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

- Khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, xung yếu, để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

- Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ; sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.

3. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

4. Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lũ, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến của bão và mưa lũ, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

6. Giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành Công điện về việc cấm biển và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ theo quy định.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

