Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND, ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8 phường Nghi Sơn đã có mưa to, gió lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (25/8), vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh 100km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Bão đã bắt đầu gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 tại vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sẽ mạnh dần lên khi bão tiếp tục di chuyển vào bờ.

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại khu vực ven biển. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Thực hiện Công điện số 146/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5; để chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung các Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 5 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho Nhân dân; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là không để lại người trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

2. Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên đường, trên sông khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

3. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ, trong đó tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh; chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống,...

4. Tăng cường tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, sẵn sàng triển khai các phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho công trình. Đối với các sự cố phát sinh trong thời gian vừa qua (mới được xử lý giờ đầu, chưa được xử lý đảm bảo ổn định lâu dài) phải cử người trực gác 24/24h để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

5. Chủ động triển khai phương án tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc lĩnh vực được giao quản lý và kịp thời hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi nhận được đề nghị.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

NM