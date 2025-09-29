Công điện của Ban Chỉ huy PTDS tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục ban hành công điện số 19/CĐ-PTDS ngày 28/9 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

UBND xã Hoằng Tiến đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời dân cư đến nơi an toàn. Ảnh: Minh Hằng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 05 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo từ 28/9 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm). Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 18/9/2025 của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc Gia về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1.Tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện: số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025, số 25/CĐ-UBND ngày 28/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; Công điện số 17/CĐ-PTDS ngày 28/9/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc khẩn trương sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

2.Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

3.Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

4.Khẩn trương thực hiện sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

5.Phân công lãnh đạo UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

6. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai, nhất là mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cho các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

7.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến của thời tiết, thiên tai và công tác chỉ đạo của tỉnh để các cấp, các ngành và Nhân dân biết, chủ động triển khai ứng phó.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

LP