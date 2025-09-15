Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Vặn đoạn qua khu dân cư bản Vặn, xã Yên Thắng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Vặn đoạn qua khu dân cư bản Vặn , xã Yên Thắng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Vặn, đoạn qua khu dân cư bản Vặn , xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung như sau: Suối Vặn đoạn qua bản Vặn , xã Yên Thắng có dòng chảy áp sát vào phía Quốc lộ 16 và khu dân cư bản Vặn. Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025 và mưa lũ sau bão, mực nước trên suối cao, dòng chảy xiết đã gây sạt lở đất ở, hư hỏng, sập đổ công trình nhà ở của các hộ dân bản Vặn, cụ thể: Khu vực các hộ dân sinh sống phía bờ tả của suối Vặn (nằm giữa Quốc lộ 16 và suối Vặn) đã bị sạt lở tạo thành vách đứng với chiều cao lớn (khoảng 4 - 5m), hiện đã áp sát vào các công trình, nhà ở của các hộ dân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở; đặc biệt có 02 hộ/05 nhân khẩu công trình nhà ở đã bị sập đổ hoàn toàn, 02 hộ/09 nhân khẩu công trình nhà ở đã bị sập trên 50%, hiện đang được địa phương bố trí ở nhà người thân; theo báo cáo của UBND xã Yên Thắng, tình trạng sạt lở bờ suối Vặn khu vực này có chiều dài khoảng 600m, nguy cơ cao ảnh hưởng đến 60 hộ/250 nhân khẩu. Ngoài ra, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 16, nhất là đoạn đầu tường chắn phía taluy âm. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người, và tài sản

1.Giao UBND xã Yên Thắng:

- Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

- Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải sơ tán/di dời, không để người dân đói, rét, không có chỗ ở. Tuyệt đối không để cho các hộ dân quay trở lại nhà cũ khi chưa đảm bảo

-Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án phòng chống thiên tai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

2.Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn cụ thể UBND xã Yên Thắng thực hiện khi nhận được đề nghị, đảm bảo theo quy định.

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

1.Giao UBND xã Yên Thắng: (1) Tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý sạt lở phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật; trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng đối với hồ sơ phương án xử lý (về quy mô, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư...); (2) Gửi hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu. 2. Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý của UBND xã Yên Thắng, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời UBND xã Yên Thắng chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của đơn vị (kèm theo hồ sơ phương án xử lý).

2.Giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Yên Thắng; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Yên Thắng.

LP