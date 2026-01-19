Công bố danh tính trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận đấu U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Trọng tài Alexander George King từng được phân công bắt chính trận U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam.

Theo phân công của AFC, trọng tài người Australia Alexander George King sẽ bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Hai trợ lý cho ông Alexander George King là ông James Andrew Lindsay và ông Kearney John Robinson (đều là người Australia).

Trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman), còn điều hành phòng VAR là ông Muhammad Taqi đến từ Singapore.

Đây cũng là trận thứ hai trọng tài Alexander George King được ban tổ chức phân công điều khiển trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trước đó, tại vòng bảng, vị vua áo đen này điều hành trận U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt trận “sinh tử” của bảng A.

Hai trợ lý James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson cũng là người được phân công ở trận đấu U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia.

Ông Alexander George King là trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm, hiện thuộc nhóm trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia, từng nhiều lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất A-League.

Trọng tài Alexander George King bắt đầu sự nghiệp trọng tài năm 2017, được nhận định khá nghiêm khắc. Vị vua sân cỏ này cầm còi 197 trận đấu trong sự nghiệp, rút ra 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ. Đáng chú ý, vị trọng tài này thổi đến 63 quả phạt đền trong các trận đấu mà ông bắt chính.

Theo lịch thi đấu, trận U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22g30 ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng này có dịp đối đầu nhau tại một kỳ U23 châu Á.

Tuy nhiên, kể từ năm 2016, hai đội gặp nhau 5 lần ở các giải giao hữu quốc tế, trong đó U23 Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trận.

Trong lịch sử U23 châu Á, đây là lần thứ 2 U23 Việt Nam đi đến bán kết, trong khi giải đấu năm nay được xem là kỳ tích với Trung Quốc sau 5 kỳ họ phải dừng bước từ vòng bảng.

Trên hành trình đến bán kết, U23 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận đấu - ghi được 8 bàn thắng và thủng lưới 2 lần.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik có hành trình đầy ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận ở bảng đấu được xem là “tử thần” với sự góp mặt của U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam thậm chí còn trở thành “hung thần” với các đại diện Tây Á ở giải đấu năm nay. Sau khi đánh bại U23 Jordan và U23 Saudi Arabia, "các chiến binh sao Vàng còn đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2, qua đó khiến khu vực này lần đầu tiên không có đại diện nào ở bán kết.

Bên kia chiến tuyến, U23 Trung Quốc thắng 1 và hòa 2 ở vòng bảng. Sau đó, họ vượt qua U23 Uzbekistan ở loạt luân lưu tại tứ kết. U23 Trung Quốc mới chỉ ghi 1 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Thủ thành Li Hao chính là chốt chặn quan trọng và được xem như “50% sức mạnh” trên hành trình lịch sử U23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay./.

