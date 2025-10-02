Công bố 10 xã/phường có số người vi phạm an toàn giao thông cao nhất nước

Theo phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến 1/9/2025, có tới hàng nghìn trường hợp vi phạm được phát hiện tại các địa phương. Đứng đầu bảng là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp vi phạm.

Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Xếp sau đó là phường Mạo Khê (Quảng Ninh) với 1.768 trường hợp, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) với 1.609 trường hợp. Đáng chú ý, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có tới 4 phường lọt top 10, gồm Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định và Bình Hưng Hoà – mỗi phường ghi nhận trên 1.400 vụ vi phạm.

Top 10 phường/xã có người vi phạm nhiều nhất (01/7 – 01/9/2025)

Phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên): 2.189 trường hợp

Phường Mạo Khê (Quảng Ninh): 1.768 trường hợp

Phường Bắc Giang (Bắc Ninh): 1.609 trường hợp

Phường Thanh Khê (Đà Nẵng): 1.558 trường hợp

Phường Quy Nhơn (Gia Lai): 1.482 trường hợp

Phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): 1.478 trường hợp

Phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh): 1.467 trường hợp

Phường Bình Đông (Thành phố Hồ Chí Minh): 1.466 trường hợp

Phường Phú Định (Thành phố Hồ Chí Minh): 1.437 trường hợp

Phường Bình Hưng Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh): 1.428 trường hợp

Ý nghĩa của việc phân tích dữ liệu giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các số liệu trên được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính kết hợp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Điểm đáng chú ý là tất cả các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại chính các phường, xã được thống kê.

Việc phân tích hệ thống dữ liệu vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ giúp lực lượng chức năng xác định được “điểm nóng”, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp quản lý phù hợp, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Thực trạng đáng lo ngại

Trong bối cảnh tình hình giao thông cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc hàng nghìn trường hợp vi phạm chỉ trong vòng 2 tháng tại một số phường, xã cho thấy thách thức lớn về ý thức chấp hành luật của người dân. Đây cũng là lời cảnh báo đối với công tác quản lý trật tự đô thị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ lực lượng chức năng tới chính quyền cơ sở.

Cục Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ thường xuyên công bố dữ liệu trật tự an toàn giao thông để người dân và các cấp chính quyền nắm bắt, đồng thời tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn./.

Theo TTXVN