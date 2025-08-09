Công an xã Mường Lát hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Với vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, những ngày qua Công an xã Mường Lát đã ra quân hướng dẫn thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Mường Lát hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an xã Mường Lát, cho biết: Mường Lát là xã vùng cao biên giới với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng. Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, đơn vị đã đồng loạt ra quân hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đơn vị luôn xác định là lực lượng tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Công an xã Mường Lát đã thành lập 2 tổ công tác hướng dẫn tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở công an và nhà văn hóa các khu dân cư để hướng dẫn người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến và sử dụng an toàn ứng dụng VNeID; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính.

Với sự tận tâm, trách nhiệm, sau 1 tháng ra quân, Công an xã Mường Lát đã tiếp nhận và giải quyết trên 110 hồ sơ, tuyên truyền 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình do Bộ Công an tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: thông qua các buổi họp thôn, bản, trên hệ thống loa truyền thanh và qua các trang mạng như zalo, facebook; thường xuyên duy trì và cung cấp hiệu quả 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Anh Ngân Trung Hiếu, dân tộc Mường ở khu 3, xã Mường Lát, bày tỏ: “Tôi đến thực hiện thủ tục xác nhận thông tin cư trú, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí công an xã, thủ tục được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện”.

Ghi nhận sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Mường Lát không chỉ là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở mà còn là điểm tựa tin cậy của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số. Lực lượng công an xã đã thích ứng nhanh, đồng hành cùng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Khánh Linh