Công an Thanh Hóa khởi tố hơn 300 vụ án trong gần 3 tháng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 15/6/2025 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 315 vụ, 806 bị can phạm tội về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế và môi trường.

Công an Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) cùng đồng bọn.

Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố 157 vụ, 342 bị can phạm tội về trật tự xã hội. Đấu tranh triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 51 đối tượng (băng nhóm Tuấn “thần đèn” 21 đối tượng, băng nhóm Vi “ngộ” 19 đối tượng, băng nhóm Ý “ẻng” 11 đối tượng). Đấu tranh triệt xóa một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia, qua đó bắt giữ 5 đối tượng. Triệt phá giai đoạn 2 Chuyên án 8125V mở rộng đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”), lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý 9 đối tượng.

Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt xoá 3 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an tỉnh đã bắt giữ 140 vụ/363 bị can. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã khởi tố 318 vụ, 670 bị can; triệt xóa 3 đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 36 đối tượng; 6 đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ 66 đối tượng, thu giữ 2,9kg heroin, 10,7kg ma tuý tổng hợp, 4 khẩu súng, 43 viên đạn, 16 lưỡi lê, dao, kiếm các loại và các dụng cụ chế tác súng...

Ngoài ra, lực lượng công an đã khởi tố 18 vụ, 101 bị can phạm tội về kinh tế, môi trường; triệt xóa 2 đường dây, bắt giữ 27 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép; bắt giữ 4 đối tượng vi phạm an toàn thực phẩm; triệt xóa 3 đường dây, bắt giữ 12 đối tượng về hành vi buôn lậu; bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến vi phạm của Công ty TNHH tập đoàn Bất động sản Đông Á.

NM