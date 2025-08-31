Công an Thanh Hóa hỗ trợ người dân nhận quà nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai đến từng đơn vị, địa phương, bảo đảm việc thực hiện đúng tiến độ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Công an phường Hạc Thành tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp nhận quà tặng bằng hình thức trực tiếp tại nhà văn hoá.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngay trong ngày 30/8, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ xuống từng thôn xóm, khu phố hỗ trợ Nhân dân tích hợp tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID để chi trả quà đến người dân theo đúng quy định.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh với vai trò là đơn vị nòng cốt, chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng chi trả gửi UBND cấp xã, tổ chức chuyển khoản đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, thành lập tổ công tác tại địa bàn để trực tiếp hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện.

Công an xã Hà Long xuống địa bàn dân cư hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID.

Công an các xã, phường huy động 100% quân số tham gia, phối hợp với Bí thư, Chủ tịch UBND xã thành lập tổ công tác phụ trách thôn, bản, tổ dân phố. Các tổ này có nhiệm vụ rà soát, hướng dẫn, chịu trách nhiệm triển khai việc chi trả trực tiếp đến tay người dân trước ngày 1/9.

Bên cạnh hình thức chuyển khoản qua danh mục “An sinh xã hội” trên hệ thống VNeID, trong trường hợp người dân chưa tích hợp hoặc gặp khó khăn, việc chi trả bằng tiền mặt cũng sẽ được tổ chức tại các điểm phù hợp, thuận tiện để người dân đến nhận. Các đối tượng ưu tiên như Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, người già yếu, neo đơn... sẽ được bố trí nhận quà nhanh chóng, chu đáo.

Đảm bảo đúng, đủ, kịp thời

Ngay từ sáng 30/8, lực lượng Công an các xã, phường đã đồng loạt tổ chức rà soát kỹ tình trạng cư trú, phối hợp với UBND cấp xã cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm danh sách chi trả chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ về Công an tỉnh để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp việc triển khai chi trả quà tặng cho Nhân dân một cách kịp thời, chính xác.

Tổ công tác của Công an phường Hạc Thành tổ chức trao quà Tết đốc lập cho người dân trên địa bàn.

Đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với công lao to lớn của thế hệ đi trước, của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy, các lực lượng Công an trong tỉnh đã nỗ lực, khẩn trương, phấn đấu việc chi trả quà đến tận tay người dân trước ngày 1/9/2025, không để xảy ra sai sót.

Minh Phương (CTV)