Cơ sở y tế Thanh Hóa siết kiểm soát lây nhiễm, chủ động ứng phó với dịch bệnh do virus Nipah

Trước nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh do virus Nipah – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, ngành Y tế Thanh Hóa đang chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn chuẩn bị khu vực cách ly để ứng phó với tình huống có ca mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, quy trình sàng lọc, phân luồng khám bệnh được siết chặt. Những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, chóng mặt được phân luồng khám tại phòng khám riêng. Đồng thời, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ để kịp thời phát hiện những ca mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah. Điều này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng tuyên truyền để người bệnh và người nhà khi đến bệnh viện thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm. Nhiều pano, áp phích tuyên truyền phòng chống virus Nipah được đặt tại các vị trí trung tâm của bệnh viện để tối đa hóa khả năng tiếp cận.

Công tác sàng lọc, phần luồng được siết chặt từ khu vực đón tiếp bệnh nhân.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, bệnh viện đã bố trí nhân viên y tế thực hiện khai thác thông tin ban đầu của người bệnh ngay từ khâu đón tiếp. Những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ được phân luồng đến phòng khám cách ly tại Khoa Nội truyền nhiễm, hạn chế tiếp xúc với các bệnh nhân khác nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện cũng đã được tập huấn để nhận biết sớm bệnh và xử lý theo đúng quy trình”.

Song song với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đã rà soát, củng cố toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng. Việc tuân thủ vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, khử khuẩn môi trường, quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám, điều trị được thực hiện nghiêm ngặt, góp phần bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn

Các bệnh viện chủ động xây dựng các phương án thu dung, cách ly, điều trị trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm hoặc xác định nhiễm virus Nipah. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được tập huấn, nâng cao năng lực nhận diện sớm, chẩn đoán và điều trị theo phác đồ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thanh Hóa chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để thu dung, điều trị bệnh nhân khi có tình huống dịch bệnh do virus Nipah.

Bác sĩ Chuyên khoa I Đỗ Xuân Tiến, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Virus Nipah là tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Virus lây truyền từ động vật sang người, hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân. Có người nhiễm virus nhưng chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ, giống cúm. Có người diễn tiến nhanh sang viêm phổi nặng, suy hô hấp. Có người lại rơi vào viêm não tối cấp, hôn mê chỉ sau một đến hai ngày kể từ khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên. Chính sự đa dạng này khiến việc phát hiện sớm và kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, việc kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở y tế giữ vai trò then chốt, góp phần ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ trong bệnh viện ra cộng đồng”.

Công tác tuyên truyền về dịch bệnh do virus Nipah và các biện pháp phòng bệnh được đẩy mạnh tại các cơ sở y tế.

Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, ngành Y tế Thanh Hóa tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa khối điều trị và y tế dự phòng nhằm giám sát sát sao tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ, xử lý ngay từ sớm. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

Việc chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa của các bệnh viện và toàn ngành y tế Thanh Hóa là yếu tố quan trọng nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong bối cảnh mới.

Thuỳ Dung