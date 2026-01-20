Cơ quan tình báo Đan Mạch yêu cầu ngừng sử dụng tai nghe Bluetooth do lo ngại an ninh

Cơ quan tình báo Đan Mạch (FE) được cho là đã cảnh báo các cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát nước này ngừng sử dụng tai nghe Bluetooth, với lý do nguy cơ bị nghe lén gia tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ liên quan đến Greenland.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Getty.

Theo một bản ghi nhớ được lưu hành vào cuối tuần trước và được tờ báo của Đan Mạch Ingeniøren tiếp cận, Cơ quan Tình báo Đan Mạch (FE) đã cảnh báo các cơ quan chính phủ và các đơn vị cảnh sát về nguy cơ bị giám sát từ các thiết bị âm thanh không dây kết nối qua Bluetooth, như AirPods và các loại tai nghe hoặc loa khác.

Thông báo khuyến nghị toàn bộ nhân viên cảnh sát tắt chức năng Bluetooth trên điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính phục vụ công việc cho đến khi có thông báo mới.

Các nguồn tin trong lực lượng cảnh sát cho biết với tờ báo rằng cảnh báo khẩn cấp này nhiều khả năng xuất phát từ “một sự việc hoặc nghi ngờ rất cụ thể”, đồng thời lưu ý mức độ nghiêm trọng bất thường của chỉ đạo. Cơ quan Tình báo Đan Mạch (FE) nói với tờ Ingeniøren rằng họ chỉ đang chuyển tải một lỗ hổng kỹ thuật đã được các nhà nghiên cứu an ninh công bố, song theo đánh giá của Ingeniøren, thời điểm đưa ra cảnh báo cho thấy những lo ngại về an ninh đang gia tăng.

Cơ quan tình báo Đan Mạch yêu cầu người dùng ngừng sử dụng ai nghe Bluetooth. Ảnh: Istockphoto.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Copenhagen leo thang liên quan đến chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch với khoảng 56.000 dân.

Ông Trump coi việc kiểm soát hòn đảo này là yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực lập luận mà các quan chức ở Copenhagen, Bắc Kinh và Moskva liên tục bác bỏ, cho là không có cơ sở.

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo áp mức thuế 10% đối với tám quốc gia châu Âu thành viên NATO, trong đó có Đan Mạch, vì phản đối đề xuất của ông và việc triển khai mang tính biểu tượng binh sĩ tới hòn đảo. Ông cho biết mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào tháng Sáu cho đến khi đạt được một “thương vụ mua lại hoàn toàn và triệt để”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án những đe dọa của ông Trump là hành động “gây sức ép”, có nguy cơ dẫn đến một “vòng xoáy leo thang nguy hiểm”. Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả về thương mại, trong khi Đan Mạch và Greenland khẳng định hòn đảo này không phải để mua bán.

