Có nên mua căn hộ The Global City?

Căn hộ The Global City đang bước vào giai đoạn được thị trường soi rất kỹ, khi mặt bằng giá căn hộ khu Đông phân hóa rõ giữa các dự án cao cấp lõi trung tâm và vùng ven.

Nằm trong đại đô thị 117,4ha do Masterise Homes phát triển tại phường Bình Trưng, TP.HCM, dòng căn hộ tại đây vừa hưởng trọn hạ tầng khu Đông, vừa thừa hưởng hệ tiện ích của “downtown mới” có khả năng thu hút traffic cực khủng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư và người mua ở cần cân nhắc kỹ xem căn hộ dự án Global City có thực sự tương xứng với mức vốn bỏ ra và với chiến lược tài chính trung – dài hạn của mình. Mời anh chị đọc phần phân tích bên dưới để có góc nhìn đầy đủ trước khi quyết định.

Phân tích lý do nên mua căn hộ The Global City từ chuyên gia

Câu hỏi “có nên mua” thực chất là câu hỏi về tương quan: giá hiện tại so với giá trị nhận được và dư địa tương lai. Căn hộ Global City phù hợp với người chấp nhận trả giá cao để đổi lấy vị trí trung tâm, tiện ích thật và câu chuyện tăng giá theo chu kỳ hạ tầng – vận hành – cộng đồng, hơn là tìm kiếm sóng ngắn hạn.

Lợi thế vị trí và hạ tầng khu Đông

Căn hộ dự án Global City nằm trên trục kết nối chiến lược của khu Đông, nơi giao nhau của cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường.

Khi nút giao An Phú, mở rộng cao tốc và mạng lưới đường vành đai hoàn thiện, thời gian di chuyển về Quận 1 cũ, khu công nghệ cao, sân bay Long Thành... đều được rút ngắn đáng kể.

Vị trí dự án Global City

Ở thị trường đang “lọc” sản phẩm, bất động sản trung tâm, có hạ tầng nhìn thấy được thường giữ giá tốt hơn nhiều so với các khu còn phụ thuộc vào kỳ vọng.

Quy hoạch – tiện ích và tiến độ vận hành thực tế

Khác với các dự án mới chỉ dừng ở bản vẽ, The Global City đã có City Park 13ha, phố nhạc nước, dãy SOHO và nhiều trục đường nội khu vận hành thực tế, kéo về lượng khách khá lớn mỗi cuối tuần.

Điều này rất quan trọng, vì nó chứng minh hai điều: sức hút thương mại và khả năng hình thành cộng đồng cư dân – hai biến số gắn trực tiếp với giá trị căn hộ.

Với căn hộ Global City, lợi thế nằm ở việc cư dân vừa hưởng tiện ích riêng trong từng tháp (sảnh đón, hồ bơi, gym, lounge...), vừa sử dụng được đại tiện ích toàn khu như trung tâm thương mại 123.000m2, trường quốc tế, bệnh viện, bến du thuyền, kênh đào nhạc nước.

Phối cảnh hồ bơi vô cực tại căn hộ Global City An Phú

Đây là kiểu “hệ sinh thái” thường chỉ thấy ở các đô thị như Thủ Thiêm hay Phú Mỹ Hưng giai đoạn đã chín.

Giá bán và dư địa tăng giá 3–7 năm

Nhìn nhanh, giá căn hộ The Global City Đỗ Xuân Hợp hiện đang ở vùng “cao” của khu Đông.

Tuy nhiên, khi so sánh với các dự án căn hộ cao cấp ven sông tại Thủ Thiêm và Ba Son, mặt bằng giá vẫn thấp hơn khoảng 10–15%, phản ánh đúng khoảng cách về “trung tâm lịch sử” nhưng cũng mở ra khoảng trống để tái định giá khi vai trò downtown mới được khẳng định.

Phối cảnh căn hộ Lumiere Midtown Global City

Ở góc độ đầu tư, căn hộ không dành cho kỳ vọng lướt sóng 6–12 tháng. Dư địa hợp lý hơn là khung 3–5 năm, dựa trên ba trụ cột: hạ tầng khu Đông hoàn thiện, tiện ích vận hành đầy đủ và cộng đồng cư dân – chuyên gia – doanh nhân về ở, kinh doanh.

Khi đó, chênh lệch định giá với Thủ Thiêm nhiều khả năng sẽ thu hẹp dần, đặc biệt ở các block view kênh đào, công viên và quảng trường nhạc nước.

Khả năng cho thuê và thanh khoản dài hạn

Với vị trí gần Quận 1, Thủ Thiêm, khu công nghệ cao và các trục đi sân bay, căn hộ The Global City có lợi thế lớn trong việc thu hút nhóm khách thuê là chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp trung – cao, doanh nhân cần căn hộ trung tâm nhưng muốn không gian sống “resort” hơn khu lõi.

Khi toàn bộ tiện ích thương mại, trường học, bệnh viện đi vào vận hành, mặt bằng giá thuê căn hộ trung – cao cấp tại đây nhiều khả năng sẽ neo ở vùng tương đương, hoặc nhỉnh hơn các khu như Thảo Điền, An Phú hiện tại, nhờ ưu thế quy hoạch và trải nghiệm đô thị.

Với nhà đầu tư dùng đòn bẩy vừa phải, mức lợi suất cho thuê thực tế có thể đủ để hỗ trợ chi phí tài chính và phần còn lại đến từ tăng giá tài sản.

Thông tin về căn hộ The Global City

Số lượng: đang mở bán 3152 căn

Phân khu: Masteri Grand View, Lumiere Midtown, Masteri Park Place

Vị trí: Trục đường Liên Phường, đối diện TTTM hạng A và kênh đào nhạc nước

Diện tích: 50 - 370m2

Loại hình: 1PN - 4PN, Penthouse, Duplex

Tiêu chuẩn bàn giao: cao cấp

Thiết kế kiến trúc: Foster + Partners

Tiện ích: TTTM khối đế, hồ bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em trong nhà, vườn trên không, phòng gym, yoga, khu đọc sách, lounge,...

Pháp lý: sở hữu lâu dài cho người Việt

Nếu đặt lên bàn cân giữa giá bán hiện tại và hệ giá trị mang lại, căn hộ The Global City phù hợp với nhóm khách hàng có tài chính ổn, ưu tiên vị trí trung tâm, môi trường sống bài bản và tư duy nắm giữ trung – dài hạn. Dự án không dành cho nhà đầu tư muốn “đánh sóng” ngắn hạn hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay. Với những anh chị đang tìm một tài sản căn hộ có khả năng tích sản tốt, gắn với sự phát triển của downtown trong 5–10 năm tới, đây là lựa chọn nên được cân nhắc nghiêm túc, thay vì chỉ nhìn vào mức giá mặt tiền ban đầu.

