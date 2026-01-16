Cơ chế quản lý Gaza khởi động, Israel phản đối

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) vừa diễn ra tại Cairo (Ai Cập), mở màn nỗ lực thiết lập một cơ chế điều hành kỹ trị nhằm giảm áp lực nhân đạo tại Dải Gaza. Tuy nhiên, ngay từ bước đi ban đầu, tiến trình này đã bộc lộ những vướng mắc đáng kể, trong đó nổi bật là sự phản đối từ phía Israel liên quan đến cấu trúc nhân sự và vai trò của Chính quyền Palestine (PA).

Cơ chế quản lý Gaza khởi động nhằm giảm áp lực nhân đạo tại Dải Gaza. Ảnh: Israel Policy Forum.

Theo Times of Israel, phiên họp ngày 15/1 quy tụ 15 thành viên NCAG là các chuyên gia kỹ trị Palestine, do cựu Thứ trưởng PA Ali Shaath đứng đầu. Tham dự cuộc họp còn có ông Nikolay Mladenov, người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của ủy ban thay mặt cho Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu. Nhà ngoại giao Arab cho biết ông Mladenov hiện đang làm việc với nhiều bên liên quan trong khu vực nhằm thúc đẩy một gói biện pháp giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, qua đó tăng cường tính chính danh và khả năng hoạt động thực tế của NCAG trong giai đoạn khởi đầu.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, tiến trình trên đang bị Israel phản đối. Một quan chức Mỹ xác nhận Israel phản đối ngay cả vai trò hạn chế của PA trong việc quản lý Gaza, song cho rằng vấn đề này sẽ được xử lý trong những tuần tới.

Trong khi đó, trên thực địa, ngày 15/1, lực lượng không quân Israel đã mở loạt cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza và lãnh thổ Lebanon. Theo các nguồn tin tại chỗ, một cuộc không kích ở Gaza đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, được ghi nhận là vụ việc gây thương vong lớn nhất tại khu vực này trong những ngày gần đây.

Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích vào Gaza và Lebanon Ảnh: Roya News.

Bên cạnh mặt trận Gaza, quân đội Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào chiến trường Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở của Phong trào Hezbollah. Thông báo tối 15/1 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tập kích các kho vũ khí và cấu trúc quân sự của Hezbollah ở phía Nam và phía Tây Lebanon. Giới chức Lebanon cũng như lực lượng Hezbollah chưa đưa ra phản ứng với các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel. Thương vong và thiệt hại cụ thể do các cuộc không kích gây ra, cũng không được đề cập.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Times of Israel.