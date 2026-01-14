CLB Ninh Bình xác nhận chiêu mộ bộ ba cầu thủ Thanh Hóa

Ba cầu thủ trẻ của bóng đá Thanh Hóa là Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ đã chính thức có bến đỗ mới khi CLB Ninh Bình thông báo đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với CLB Đông Á Thanh Hóa.

Bộ ba tài năng trẻ của xứ Thanh chính thức cập bến Ninh Bình FC.

Tối 13/1, CLB Ninh Bình xác nhận đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ, với thời điểm các hợp đồng có hiệu lực từ ngày 30/10/2025. Đây đều là những cầu thủ trẻ đang nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam.

Trong đó, Thái Sơn là tiền vệ trụ cột nơi tuyến giữa, được xem như “bộ não” trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Văn Thuận và Ngọc Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng về mặt chiến thuật. Ở trận thắng U23 Saudi Arabia tối 12/1, Ngọc Mỹ được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trên hàng công.

Đánh giá về bản hợp đồng này, CLB Ninh Bình cho biết bộ ba cầu thủ đều là những gương mặt trẻ giàu tiềm năng, đã được rèn luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và thường xuyên cọ xát ở các giải đấu lớn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, lâu dài mà đội bóng cố đô Hoa Lư đang theo đuổi.

Thái Sơn và các đồng đội đang thi đấu rất hay tại VCK U23 Châu Á. (Ảnh: SMT)

Thời gian qua, đã có xuất hiện nhiều thông tin bên lề cho rằng vụ chuyển nhượng này vốn đã được hoàn tất nhưng bộ ba tài năng trẻ xứ Thanh vẫn ở lại đội bóng quê hương đến hết mùa giải. Vì vậy, thông báo chính thức của CLB Ninh Bình giữa thời điểm U23 Việt Nam đang thi đấu tại VCK U23 Châu Á khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trước khi rời đi, bộ ba cầu thủ Sơn - Thuận - Mỹ là những cái tên thường xuyên đá chính tại Đông Á Thanh Hóa và nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Việc rời đi đầy bất ngờ này sẽ để lại khoảng trống lớn nơi hàng công của đội bóng xứ Thanh.

Hiện tại, Đông Á Thanh Hóa đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League với 8 điểm sau 10 trận đã đấu.

Hoàng Sơn