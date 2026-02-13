Chuyển biến nhận thức và hành động từ tổ truyền thông cộng đồng

“Tổ truyền thông cộng đồng” là một trong 4 mô hình nòng cốt của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Thành viên trong tổ là những người có uy tín, cán bộ đoàn thể và đảm bảo yếu tố giới khi có cả nam và nữ cùng tham gia. Nhiệm vụ quan trọng của tổ là xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương để tuyên truyền, vận động thay đổi, giải quyết, hướng đến bình đẳng giới, nâng cao chất lượng đời sống.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trò chuyện với thành viên các “Tổ truyền thông cộng đồng”.

Năm 2022, thôn Giỏi (xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, nay là xã Nguyệt Ấn) được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm thành lập mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” để đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng tại các đơn vị thực hiện Dự án 8. Thôn Giỏi là 1 trong 7 thôn đặc biệt khó khăn, chưa có nhiều điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ và trẻ em. Từ khi thành lập, “Tổ truyền thông cộng đồng” đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hình thức truyền thông đến từng hộ gia đình mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ trẻ em... được lan tỏa mạnh mẽ. Rõ nét nhất là định kiến về giới dần được xóa bỏ. Đến nay, nhiều chị em giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, xây dựng được mô hình sinh kế hiệu quả, như: chăn nuôi gà dưới tán rừng, trồng cây mướp đắng, bí đỏ lấy hạt... tạo việc làm cho hơn 100 hội viên không phải đi làm xa nhà, có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Xã Điền Quang có 10 thôn đặc biệt khó khăn tham gia thực hiện Dự án 8, mỗi thôn thành lập 1 “Tổ truyền thông cộng đồng” và được hội LHPN cấp trên trang bị mỗi tổ 1 bộ loa kéo, áo phông cho thành viên phục vụ công tác tuyên truyền. Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã đã chủ trì, phối hợp tổ chức 85 buổi truyền thông cộng đồng cho trên 4.500 lượt hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Nội dung truyền thông tập trung vào bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong cưới xin, ma chay... Thông qua truyền thông, người dân dần thay đổi nhận thức, từ chỗ ngại nghe, né tránh, đến chủ động trao đổi, chia sẻ và tự điều chỉnh hành vi trong đời sống hằng ngày.

Với mục đích hoạt động nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu, hàng năm, các “Tổ truyền thông cộng đồng” đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó có các nội dung lồng ghép tuyên truyền đa dạng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 318 “Tổ truyền thông cộng đồng” (vượt chỉ tiêu); hỗ trợ trang thiết bị ban đầu cho 264 tổ hoạt động; tổ chức gần 1.700 sự kiện truyền thông tại cộng đồng phát thanh trên hệ thống thông tin đại chúng của địa phương và truyền tải thông tin trên các trang mạng xã hội; tổ chức gần 350 lớp tập huấn tại địa bàn dự án cho già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng về kỹ năng quản lý, kỹ năng điều hành mô hình, kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; kiến thức phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm zalo trao đổi công việc từ tỉnh đến cấp xã và thôn/bản...

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Tổ truyền thông cộng đồng” lấy người dân là đối tượng truyền thông, không phân biệt nam nữ. Từ đó thu hút sự tham gia của cộng đồng và mọi người đều có trách nhiệm với việc tuyên truyền nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, dẹp bỏ những hủ tục lạc hậu, hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn”.

Bài và ảnh: Lê Hà