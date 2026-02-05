Chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân”

Ngày 5/2, tại địa bàn Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới đón Tết đầm ấm, đủ đầy.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 4, Đoàn KT-QP 5 và đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách xã Tam Chung, Quang Chiểu.

Chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 nói riêng và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung, nhằm góp phần chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 8 xã biên giới gồm: Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Mường Lý, Quang Chiểu và Mường Chanh.

Các em học sinh trong chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" nhận quà Tết.

Đại tá Mai Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cho biết: Chương trình năm nay nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Đây là dịp để đơn vị thể hiện sự tri ân đối với bà con Nhân dân, những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Đoàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng nơi biên cương của Tổ quốc. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Phiên chợ vùng cao; Gian hàng 0 đồng và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Sự kiện thu hút hơn 850 lượt người dân tham gia.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 647 suất quà với tổng giá trị 454 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh vượt khó.

Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ đồng bào các dân tộc tại 8 xã biên giới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm; đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu phía Tây xứ Thanh.

Minh Quyên