Chương trình tình nguyện “Thắp sáng bản cao - Nâng bước em đến trường”

Sáng 14/11, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn, Chi hội Dược sĩ doanh nghiệp dược tỉnh Thanh Hóa, Chi hội Dược sĩ nhà thuốc Thanh Hóa và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tình nguyện vì cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Thắp sáng bản cao - Nâng bước em đến trường” tại xã Trung Sơn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 44 bộ đèn năng lượng mặt trời cho đại diện chính quyền và người dân bản Pạo, góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đoàn công tác trao biểu trưng 44 bộ đèn năng lượng mặt trời cho đại diện UBND xã và nhân dân bản Pạo.

Đoàn công tác trao 40 giường gấp cho 2 điểm trường mầm non bản Pượn và bản Bó.

Đoàn công tác trao 6 suất quà cho giáo viên 2 điểm trường mầm non bản Pượn và bản Bó.

Đoàn công tác cũng trao tặng 40 giường gấp, 40 suất quà dành cho các cháu học sinh và 6 suất quà cho giáo viên đang công tác tại 2 điểm trường mầm non bản Pượn và bản Bó.

Những phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện nghỉ ngơi, học tập của trẻ, đồng thời động viên các thầy cô tiếp tục gắn bó với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Sầm Sơn Nguyễn Văn Thiện phát biểu tại chương trình.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Anh Hiếu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Anh Hiếu, nhấn mạnh: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ sở y tế mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn, những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ. Thông qua hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ ngành y tế có dịp phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, chung tay cùng các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đoàn công tác trao 40 suất quà cho các cháu học sinh mầm non bản Pượn và bản Bó.

Đoàn công tác kiểm tra thi công lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại bản Pạo.

Chương trình “Thắp sáng bản cao - Nâng bước em đến trường” là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của ngành y tế và các đơn vị đồng hành đối với người dân vùng khó khăn.

Tô Hà