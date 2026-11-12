Chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch

Trên địa bàn xã Pù Luông hiện có 69 cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hội LHPN xã đã phát động phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chủ động, tự giác của hội viên phụ nữ trên địa bàn. Hoạt động của hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, từ đó lan tỏa sâu rộng phong trào trong toàn thể Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hội LHPN xã Pù Luông phối hợp với Dự án GRET triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế.

Chị Lê Thị Tuyết, chủ khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant cho biết: Để đảm bảo vệ sinh môi trường, tôi thường xuyên tham gia với chi hội phụ nữ thôn quét dọn, vệ sinh. Đồng thời tuyên truyền cho các chị em hội viên tích cực tham gia các hoạt động do hội LHPN tổ chức; nâng cao ý thức, tự giác trong việc quét dọn vệ sinh nhà cửa, trồng cây xanh, trồng hoa nhằm xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Sự vào cuộc của các cấp hội cùng sự đồng thuận của hội viên phụ nữ đã đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành nền nếp trong mỗi gia đình. Chị em chủ động quét dọn nhà cửa, xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi, tận dụng phân chuồng để bón ruộng vườn, thâm canh tăng vụ, tăng hiệu suất sử dụng đất, nâng cao thu nhập; phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng quy định. Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn xã 100% hộ dân trong thôn có thùng chứa rác, thùng đựng rác tập trung, thực hiện phân loại rác tại nguồn và tham gia tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hằng tuần.

Chủ tịch Hội LHPN xã Pù Luông, Trương Thị Minh Thu cho biết: Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hàng năm, hội đều tổ chức đăng ký với đảng ủy xã và thực hiện ít nhất một hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tham gia những mô hình, phần việc cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt chú trọng phát động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nhà sạch - vườn đẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, các hộ thu gom rác thải tập trung, không vứt rác bừa bãi, làm chuồng trại, nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn tạo nên miền quê xanh, sạch, đẹp, yên bình, trù phú, hấp dẫn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Nét nổi bật của Hội LHPN xã Pù Luông trong năm qua, đó là hội đã phối hợp với Dự án GRET triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” tại làng nghề dệt Thổ Cẩm, Khu du lịch Hang Dơi và đường cờ chữ S. “Ngôi nhà xanh” là nơi thu gom các loại rác thải có thể tái chế, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Kinh phí thu được từ việc bán phế liệu để gây quỹ cho chi hội phụ nữ ở các thôn Lũng Niêm, Kho Mường và thôn Đôn, nhằm phục vụ các hoạt động của hội và hỗ trợ những phần việc thiết thực tại địa phương. Đây là mô hình không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần “Phụ nữ chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải. Hội cũng đã phối hợp với Dự án GRET, Trường Tiểu học và THCS Pù Luông tổ chức hội thi “Rung chuông vàng - Bảo vệ môi trường”, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Pù Luông tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho hội viên tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với phát triển du lịch; nhân rộng và phát triển mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, góp phần bảo vệ, phát triển và tạo dựng môi trường du lịch xanh, bền vững.

Bài và ảnh: Tiến Đông