Chung kết cuộc thi cấp tỉnh về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 13/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khai mạc chung kết cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Các đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc cuộc thi.

Dự lễ khai mạc cuộc thi có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường.

Tham dự chung kết cuộc thi có 20 báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc được chọn lựa từ các vòng thi cụm. Mỗi báo cáo viên trải qua 2 phần thi là soạn đề cương và thuyết trình.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển và ý chí chính trị của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Nghị quyết Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho cả nhiệm kỳ, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Toàn cảnh cuộc thi.

Đồng thời, cuộc thi là diễn đàn để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những cách làm hay, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo - dân vận trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng tốt làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng; đồng thời, lựa chọn báo cáo viên tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình.

Để cuộc thi đạt kết quả cao nhất, thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đề nghị các báo cáo viên tham gia dự thi phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tự tin, sáng tạo, phát huy tối đa kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để chuyển tải vào nội dung thi của mình.

Đồng chí đề nghị Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm, đúng thể lệ cuộc thi, lựa chọn được những báo cáo viên có thành tích tốt nhất để vinh danh, trao thưởng; các thành viên Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Quốc Hương