Chuẩn hóa quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh số lượng người bệnh đến khám, điều trị ngày càng tăng, các hoạt động phẫu thuật, can thiệp kỹ thuật cao được triển khai rộng rãi, nguy cơ nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo trong môi trường khám, chữa bệnh (KCB) đã đặt ra những yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn khắt khe hơn. Trước thực tế đó, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuẩn hóa quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, xây dựng môi trường KCB an toàn, chuyên nghiệp.

Quy trình xử lý dụng cụ y tế được tổ chức khép kín, một chiều tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Từ quy trình chuyên môn đến thực hành đồng bộ

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được triển khai theo hướng chuẩn hóa các khâu, từ sử dụng dụng cụ y tế, vệ sinh bề mặt, khử khuẩn, tiệt khuẩn đến thu gom và xử lý chất thải y tế. Trong đó, quy trình xử lý dụng cụ y tế được tổ chức khép kín, một chiều nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Sau khi sử dụng tại các khoa, phòng, dụng cụ y tế được thu gom và vận chuyển về khu vực tiếp nhận, xử lý tập trung. Tại đây, dụng cụ được phân loại, làm sạch, đóng gói và tiệt khuẩn theo quy trình chuyên môn trước khi chuyển sang khu vực bảo quản dụng cụ vô khuẩn. Các dụng cụ sau tiệt khuẩn được lưu giữ trong điều kiện kiểm soát, bảo đảm chất lượng vô khuẩn và chỉ được cấp phát trở lại các khoa, phòng khi có nhu cầu sử dụng. Việc tổ chức quy trình theo nguyên tắc một chiều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp phân định rõ khu vực dụng cụ bẩn, khu vực làm sạch và khu vực dụng cụ sạch, vô khuẩn. Qua đó, hạn chế tình trạng giao thoa giữa các công đoạn, giảm nguy cơ tái nhiễm khuẩn trong quá trình xử lý và bảo quản dụng cụ.

Không chỉ chú trọng quy trình tiệt khuẩn, bệnh viện còn thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn đối với vệ sinh bề mặt, phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế tại các khoa, phòng. Các khu vực được vệ sinh theo quy định; chất thải được phân loại ngay tại nguồn, thu gom và vận chuyển theo quy trình riêng, hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường bệnh viện.

Điều dưỡng CKI Lê Thị Phương, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cho biết: “Kiểm soát nhiễm khuẩn phải được thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu, từ con người, quy trình chuyên môn đến trang thiết bị và môi trường. Đây là yêu cầu cốt lõi để bảo đảm an toàn cho người bệnh và chất lượng KCB”.

Thực tế cho thấy, chỉ một khâu không được thực hiện đúng quy trình cũng có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn bộ hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Do đó, việc chuẩn hóa không chỉ dừng lại ở xây dựng quy trình trên văn bản mà phải được cụ thể hóa thành các thao tác chuyên môn, có phân công trách nhiệm, giám sát và đánh giá thường xuyên.

Nâng cao ý thức, siết chặt từng khâu kiểm soát

Tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được xác định là một trong những yếu tố then chốt bảo đảm an toàn bệnh viện. Đơn vị đã thành lập mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn do Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các khoa, phòng. Thông qua hoạt động kiểm tra hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng, những tồn tại trong thực hiện quy trình vệ sinh, khử khuẩn, phân loại chất thải, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân được kịp thời phát hiện và chấn chỉnh. Việc duy trì mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn giúp công tác giám sát không chỉ tập trung ở bộ phận chuyên trách mà trở thành trách nhiệm thường xuyên của từng khoa, phòng.

Bác sĩ CKI Đinh Văn Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, cho biết: “Chúng tôi chú trọng nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn. Bên cạnh tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, bệnh viện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc trong hoạt động KCB”.

Nếu quy trình chuyên môn và hệ thống giám sát là nền tảng thì ý thức tuân thủ của nhân viên y tế chính là yếu tố quyết định hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn. Đáng chú ý, yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng trở nên nghiêm ngặt khi các bệnh viện mở rộng triển khai những kỹ thuật chuyên sâu. Phẫu thuật nội soi, các phương pháp can thiệp xâm lấn, hồi sức tích cực và điều trị những bệnh lý phức tạp đòi hỏi dụng cụ, trang thiết bị và môi trường thực hiện phải đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Bất kỳ sai sót nào trong khâu vô khuẩn đều có thể ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

Bởi vậy, các bệnh viện cần đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn hóa quy trình vận hành, đào tạo và cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế. Kiểm soát chặt chẽ từng khâu, nâng cao ý thức tuân thủ của mỗi cán bộ y tế chính là nền tảng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo vệ an toàn người bệnh, hướng tới môi trường KCB an toàn, sạch khuẩn và chất lượng.

Bài và ảnh: Thùy Dung