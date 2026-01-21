Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực tạo nền tảng vững chắc cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm “khởi đầu tốt” cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030), trong bối cảnh nước này đứng trước sự đan xen giữa cơ hội chiến lược và rủi ro gia tăng, với nhiều yếu tố bất định trong và ngoài nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc buổi học tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Quản trị Quốc gia) dành cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp bộ, ngày 20 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Xinhua

Phát biểu ngày 20/1 tại lễ khai mạc lớp học tập dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và bộ, ngành, tổ chức tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính Quốc gia), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cấp, các ngành nỗ lực vững chắc nhằm bảo đảm một khởi đầu thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026–2030.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai các kế hoạch 5 năm là kinh nghiệm quan trọng trong công tác cầm quyền và quản lý nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là lợi thế chính trị của mô hình xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, giúp duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách.

Ông Tập nêu rõ: “Cần hình thành nhận thức toàn diện, sâu sắc và chính xác về các sắp xếp chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, như đã được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX”.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, nước này hiện đang ở giai đoạn cơ hội và rủi ro chiến lược cùng tồn tại, với mức độ bất định và khó dự báo gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và thúc đẩy nâng cấp toàn diện cơ cấu công nghiệp được xác định là những nhiệm vụ chiến lược then chốt của giai đoạn tới.

Toàn cảnh khai mạc buổi học tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Quản trị Quốc gia) dành cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp bộ, ngày 20 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Xinhua

Ông Tập Cận Bình đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì tỷ trọng hợp lý của ngành chế tạo trong nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển chế tạo tiên tiến, đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại. Ông cũng cho rằng Trung Quốc đang ở vị thế thuận lợi để đẩy nhanh hình thành mô hình phát triển mới, trong đó kinh tế trong nước giữ vai trò chủ đạo, còn đầu tư vào tài sản vật chất cần gắn chặt với đầu tư cho nguồn nhân lực.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc cải thiện đời sống người dân phải được đặt ở vị trí ưu tiên, với các nỗ lực ổn định nhằm nâng cao chất lượng sống song song với phát triển kinh tế. Ông đồng thời kêu gọi tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội và duy trì lập trường cứng rắn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bích Hồng

Nguồn: GOV.CN