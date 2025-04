Chủ tịch MTTQ xã hết lòng vì công việc

Về xã Yên Thịnh (Yên Định), nhắc đến ông Nguyễn Văn Lại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ai cũng có chung nhận xét: “Đó là người công giáo tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, gần dân, hiểu dân, là tấm gương điển hình cần được nhân rộng”.

Từ sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết với công việc của Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Văn Lại (người ngoài cùng bên phải), nhiều tuyến đường ở xã Yên Thịnh được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xã Yên Thịnh có gần 7.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 1/3 là đồng bào Công giáo. Nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và tiểu - thủ công nghiệp. Những năm qua, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cá nhân tiêu biểu và người uy tín trong đồng bào Công giáo, ông Lại luôn tích cực vận động Nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng; chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, “kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Chủ động, tích cực cùng các đoàn thể xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và bà con giáo dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xác định phát triển sản xuất là yếu tố then chốt để khơi dậy nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, ông Lại đã vận động bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện trên địa bàn xã có 1 doanh nghiệp may mặc hoạt động, mang lại thu nhập ổn định từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng cho hơn 2.000 lao động địa phương; duy trì 5 mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập từ 400 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm và nhiều mô hình kinh tế gia trại khác... góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/người/năm (tăng 27 triệu đồng so với năm 2020), giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,1% (tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào công giáo chỉ còn dưới 1%).

Ngoài ra, ông Lại còn gương mẫu đi đầu xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn ngoại. Với số vốn đầu tư ban đầu hơn 2 tỷ đồng (năm 2014), đến nay trang trại của gia đình ông đã có gần 100 lợn nái ngoại và trên 500 lợn thịt, trị giá trên 6 tỷ đồng, trừ chi phí cho nguồn thu từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 5 lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Từ kết quả đạt được trong phát triển kinh tế trang trại, ông đã phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi cho một số hộ gia đình trong xã.

Kinh tế phát triển, bà con tích cực góp công, góp của để XDNTM. Giai đoạn 2021-2025 bà con trong thôn đã đóng góp hơn 20 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hiến trên 4.000m2 đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông và tu sửa, chỉnh trang trung tâm văn hóa - thể thao xã. Những kết quả trên đã góp phần đưa 4/5 thôn của xã đạt thôn NTM kiểu mẫu. Xã đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, trong những năm qua ông Lại đã cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, 100% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư không phát sinh tội phạm.

Với những thành tích đạt được, ông Lại đã nhiều lần được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, tặng danh hiệu hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình điển hình tiên tiến. Tại hội nghị thi đua yêu nước, biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Thịnh, Nguyễn Văn Lại là 1 trong 49 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Quang Nhật