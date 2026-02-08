Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Sáng 8/2, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh do đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi khó khăn các xã Trung Hạ, Quan Sơn. Cùng đi có đại diện Hiệp hội Doanh nhân nữ và các đơn vị đồng hành, lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Hà Thị Tọi.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi tại bản Lang, xã Trung Hạ có chồng và 1 người con hy sinh, Chủ tịch hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã bày tỏ sự trân trọng biết ơn những hy sinh to lớn của mẹ, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và phẩm giá sáng ngời của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; đồng thời kính chúc mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đoàn trao quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao kinh phí cho Quỹ khuyến học “Hoa Ban” xã Quan Sơn.

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ mồ côi khó khăn xã Quan Sơn; trao kinh phí 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài “Hoa Ban” của xã.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã dâng hương tại Đền thờ Tướng quân Tư Mã Hai Đào, bản Trung Sơn, xã Sơn Thuỷ.

Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Hội và các đơn vị đồng hành nhằm tri ân gia đình chính sách và giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mỗi dịp tết đến Xuân về, đồng thời chia sẻ khó khăn với những người yếu thế “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lê Hà