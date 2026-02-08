Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi 

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/2, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh do đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi khó khăn các xã Trung Hạ, Quan Sơn. Cùng đi có đại diện Hiệp hội Doanh nhân nữ và các đơn vị đồng hành, lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Sáng 8/2, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh do đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi khó khăn các xã Trung Hạ, Quan Sơn. Cùng đi có đại diện Hiệp hội Doanh nhân nữ và các đơn vị đồng hành, lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Hà Thị Tọi.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi tại bản Lang, xã Trung Hạ có chồng và 1 người con hy sinh, Chủ tịch hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã bày tỏ sự trân trọng biết ơn những hy sinh to lớn của mẹ, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và phẩm giá sáng ngời của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; đồng thời kính chúc mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Đoàn trao quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao kinh phí cho Quỹ khuyến học “Hoa Ban” xã Quan Sơn.

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ mồ côi khó khăn xã Quan Sơn; trao kinh phí 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài “Hoa Ban” của xã.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi

Nhân dịp này, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã dâng hương tại Đền thờ Tướng quân Tư Mã Hai Đào, bản Trung Sơn, xã Sơn Thuỷ.

Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Hội và các đơn vị đồng hành nhằm tri ân gia đình chính sách và giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mỗi dịp tết đến Xuân về, đồng thời chia sẻ khó khăn với những người yếu thế “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lê Hà

Từ khóa:

#Mẹ Việt Nam anh hùng #Hội lhpn tỉnh #Trẻ mồ côi #Tặng quà #Chủ tịch #Phụ nữ Việt Nam #hội viên phụ nữ #xã Trung Hạ #Khuyến học khuyến tài #không để ai bị bỏ lại phía sau

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện trước ngày 31/8/2026, bảo đảm đầy đủ công năng, đúng tiêu chuẩn, để học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027...
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Thiệu Toán và Thiệu Hóa

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Thiệu Toán và Thiệu Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Thiệu Toán và Thiệu Hóa. Cùng tham gia có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh