“Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang”

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôn vinh chặng đường 96 năm vẻ vang cờ Đảng soi đường và 80 năm Quốc hội Việt Nam, ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang.”

Đại biểu cắt băng khai mạc Chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Trưng bày giới thiệu tới công chúng 120 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý giá, lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ngày 6/1/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã thắng lợi. Quốc hội khóa I ra đời từ ý chí, nguyện vọng của toàn dân, quy tụ 333 đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” được chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam,” gồm các hình ảnh, tư liệu phản ánh quá trình Người về nước năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc.

Phần 2 có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”, gồm các hình ảnh, tư liệu khắc họa vai trò của Người trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc, định hướng những quyết sách quan trọng, góp phần đưa Quốc hội và đất nước vượt qua những thời khắc lịch sử cam go.

Phần 3 với chủ đề “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới”, thể hiện chặng đường 15 nhiệm kỳ Quốc hội gắn bó với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và hội nhập, không ngừng thể chế hóa đường lối của Đảng, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Bên cạnh hệ thống hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, Khu Di tích Phủ Chủ tịch còn giới thiệu một số hiện vật gắn liền với công tác bầu cử Quốc hội, gồm Sắc lệnh số 76/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 18/12/1946, ấn định ngày bầu cử trên cả nước và một số nội dung liên quan đến việc bầu cử Quốc hội năm 1946.

Một số bài báo về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, trong đó có bài báo Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về ý nghĩa Tổng tuyển cử; Báo Cứu quốc số ra ngày 7/1/1946, đăng kết quả về cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Hà Nội và một số địa phương; Lời khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên tham gia bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đăng trên báo Nhân dân số đặc biệt, ngày 6/1/1946. Đặc biệt là Thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1968...

Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, đây là những hiện vật gốc quý giá do Khu Di tích Phủ Chủ tịch sưu tầm, lần đầu tiên được công bố, nhân kỷ niệm 80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta, góp phần làm nổi bật sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác bầu cử Quốc hội, đồng thời nhắc nhở mỗi người dân về quyền công dân thiêng liêng mà Người đã trọn đời đấu tranh để giành lại cho nhân dân.

Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng rạng rỡ...

Thông qua chuỗi hoạt động này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục di sản sống, nơi kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai, lan tỏa bền bỉ các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại.

Dịp này, triển lãm “Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” đã được tổ chức, giới thiệu tới công chúng 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật, tái hiện không gian sống và làm việc gắn bó với cuộc đời vĩ đại mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong những năm 1954-1969.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, ghi lại từ “ngôi nhà nhỏ của một tâm hồn lớn” đến từng hàng cây, lối sỏi còn in đậm dấu chân Người.

50 tác phẩm ảnh là kết quả từ quá trình phối hợp giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Thái, người từng đoạt giải nhất cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch năm 2024,” nhằm khai thác những góc ảnh độc đáo, sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để thể hiện vẻ đẹp đa sắc, “tuy quen mà lạ” từ nơi ở và làm việc của Bác Hồ - đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chia sẻ./.

Theo TTXVN