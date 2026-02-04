Chủ tịch FIFA đề xuất gỡ bỏ lệnh cấm với bóng đá Nga; ĐT Futsal Việt Nam dừng bước trước Indonesia

Tứ kết Futsal châu Á 2026: ĐT Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Indonesia

Hành trình của ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026 đã khép lại sau thất bại sát nút 2-3 trước chủ nhà Indonesia vào tối 3/2.

Đội tuyển futsal Việt Nam thua Indonesia ở tứ kết (Ảnh: VFF).

Dù tạo ra nhiều cơ hội và có màn trình diễn ấn tượng dưới sức ép nghìn khán giả, các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn phải nhận kết quả nghiệt ngã do khâu dứt điểm chưa hiệu quả. Nhà cầm quân người Argentina bày tỏ sự tự hào về lối chơi của toàn đội và khẳng định futsal Việt Nam đang đi đúng hướng, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Iraq (áo trắng) là cái tên gây bất ngờ nhất ở vòng bán kết (Ảnh: FAT).

Ở các trận tứ kết khác, Nhật Bản phô diễn sức mạnh khi hủy diệt Afghanistan 6-0. Như vậy, hai cặp đấu bán kết đã chính thức lộ diện: Iraq đối đầu Iran và Indonesia chạm trán Nhật Bản vào ngày 5/2. Sự hiện diện của Indonesia giúp Đông Nam Á vẫn còn đại diện trong cuộc đua vô địch.

Chủ tịch FIFA đề xuất gỡ bỏ lệnh cấm với bóng đá Nga

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga, khẳng định biện pháp trừng phạt hiện tại “không mang lại hiệu quả”.

Chủ tịch FIFA, Infantino, muốn gỡ lệnh cấm cho bóng đá Nga (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại London, ông Infantino đề xuất nên ưu tiên cho phép các đội tuyển trẻ của Nga tái hòa nhập trước nhằm tạo ra những tác động tích cực. Kế hoạch này càng có cơ sở khi FIFA dự kiến tổ chức lễ hội bóng đá U15 vào năm 2026 dành cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên.

Đội tuyển Nga vẫn thi đấu giao hữu trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Dù từng vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn châu Âu vào năm 2023, vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong cuộc họp Ủy ban điều hành UEFA cuối tháng này. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp bóng đá Nga quay lại với các giải đấu chính thức sau 4 năm bị đình chỉ.

Arsenal hạ Chelsea, hiên ngang tiến vào chung kết League Cup 2025/2026

Sáng 4/2, Arsenal đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea trong trận bán kết lượt về League Cup, qua đó chính thức đoạt vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Hai đội thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm (Ảnh: Reuters).

Với lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi, “Pháo thủ” chủ động chơi chắc chắn, hóa giải mọi nỗ lực tấn công của đối thủ suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút bù giờ thứ bảy của hiệp hai nhờ công của Kai Havertz sau đường chuyền dọn cỗ của Declan Rice. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa tại các đấu trường quốc nội.

Arsenal thắng tối thiểu Chelsea ở trận lượt về (Ảnh: Reuters).

Đối thủ của Arsenal trong trận chung kết sẽ được xác định sau cặp đấu bán kết còn lại giữa Man City và Newcastle vào ngày mai (5/2).

Cristiano Ronaldo tiếp tục bỏ tập, tương lai tại Al Nassr lung lay dữ dội

Sự việc Cristiano Ronaldo bỏ tập và từ chối thi đấu đang đẩy Al Nassr vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ngay trước thềm đại chiến với Al Ittihad (7/2).

Ronaldo bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tiếp theo cho Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo ESPN, dù hoàn toàn khỏe mạnh, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn vắng mặt vì bất mãn với chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ và sự thiếu công bằng trong định hướng đầu tư của Quỹ PIF.

Nhiều nguồn tin cho rằng CR7 có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro để rời đi vào cuối mùa. Dù thiếu vắng chân sút số một, Al Nassr vẫn đang bám đuổi quyết liệt ngôi đầu với chỉ 1 điểm kém hơn Al Hilal. Trận đấu tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho đội bóng áo vàng trong việc xử lý rắc rối xoay quanh ngôi sao lớn nhất của mình.

