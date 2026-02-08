Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Nga Sơn, Nga Thắng

Sáng 8/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn các xã: Nga Sơn, Nga Thắng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, thắp hương phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà đồng chí Vũ Thế Giao, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà đồng chí Vũ Thế Giao, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp quan trọng của đồng chí Vũ Thế Giao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ của thế hệ lãnh đạo đi trước cho sự phát triển chung của địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Bưởi ở thôn Bình Ba, xã Nga Sơn...

...và thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quý ở thôn Xa Liễu, xã Nga Thắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Bưởi ở thôn Bình Ba, xã Nga Sơn; mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quý ở thôn Xa Liễu, xã Nga Thắng; thăm, tặng quà, trao thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho 2 cụ tròn 100 tuổi: Ngô Thị Y, ở thôn Đức Sơn, xã Nga Sơn và cụ Phạm Quang Vinh, ở thôn Đông Thành 2, xã Nga Thắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng áo lụa, quà và thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho cụ Ngô Thị Y, ở thôn Đức Sơn, xã Nga Sơn tròn 100 tuổi.

... thăm, tặng áo lụa, quà và thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho cụ tròn 100 tuổi Phạm Quang Vinh, ở thôn Đông Thành 2, xã Nga Thắng.

Tại các nơi đến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; chúc các gia đình đón năm mới đoàn viên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Thắng.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã: Nga Sơn và Nga Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền 2 xã tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết. Thực hiện tốt các bước chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa; tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phân công cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị vừa được vui xuân, đón Tết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Công an xã Nga Thắng.

Làm việc với Công an xã Nga Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc, không để tình trạng hàng giả, hàng nhái trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử; tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

