Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh vừa có công văn số 177/VP-PTDS ngày 17/11/2025 đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm ngày 17/11/2025, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; ngày 18/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Thực hiện Công văn số 9181/BNNMT - ĐĐ ngày 17/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với rét đậm, rét hại

-Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho chính quyền, các thôn, bản, tổ dân phố và người dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, đồng thời triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than, củi sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

-Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

2. Đối với gió mạnh trên biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

4. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

6. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

LP