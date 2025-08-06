Chính thức ra mắt Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia - “lá chắn” chủ động giám sát, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố trên toàn quốc đã chính thức ra mắt.

Chính thức ra mắt “Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và an ninh mạng trở thành tuyến phòng thủ then chốt của mỗi quốc gia, ngày 5/8 tại Hà Nội, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) đã chính thức ra mắt "Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia."

Đây là một giải pháp toàn diện do chính các chuyên gia trong nước nghiên cứu, phát triển và làm chủ hoàn toàn. Hệ thống này là tâm huyết, kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm nội bộ kéo dài gần một năm, với mục tiêu thiết lập một nền tảng điều phối, giám sát và ứng phó sự cố mạng toàn diện, tập trung, mang tính “xương sống” cho an ninh mạng quốc gia.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục A05, trong giai đoạn mới của phát triển đất nước hiện nay, các hệ thống thông tin buộc phải liên thông với nhau về dữ liệu để phục vụ kết nối. Đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi số.

Thượng tá Lê Xuân Thủy – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục A05. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Khi các hệ thống kết nối với nhau sẽ xuất hiện các rủi ro. Hiện nay các tổ chức, đơn vị đang bảo vệ các hệ thống của mình tương đối độc lập, chưa có một tổ chức đứng ra để kết nối chia sẻ các thông tin, dữ liệu. Theo như chúng tôi thống kê, theo dõi các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu thường diễn ra theo chiến dịch, không chỉ một tổ chức. Như vậy việc kết nối trao đổi nhằm tăng cường công tác đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp là hết sức cần thiết," Thượng tá Lê Xuân Thuỷ chia sẻ.

Trên cơ sở đó, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia đã phát triển Nền tảng điều phối, ứng phó xử lý sự cố an ninh mạng quốc gia.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thuỷ, đây là hệ thống trung tâm kết nối giữa lực lượng ứng phó xử lý sự cố với các cơ quan, công ty chủ quản tại các hệ thống trọng yếu, các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các doanh nghiệp cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ SOC (Trung tâm điều hành an ninh) trên cả nước. Từ đó, hình thành nên sự điều phối chung thống nhất dưới sự chỉ đạo của lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh mạng của Bộ Công an. Ngoài ra hệ thống này cũng kết nối với các đơn vị về phân tích, cảnh báo.

Hệ thống này cũng tích hợp với các công cụ hỗ trợ xử lý sự cố trong hệ sinh thái của A05 cũng như tích hợp các nền tảng tri thức về dữ liệu tình báo an ninh mạng khác tăng cường khả năng nhận biết và ra quyết định sớm.

Giao diện Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Thượng tá Lê Xuân Thuỷ, Hệ thống được xây dựng và đưa vào vận hành thí điểm theo nhiều giai đoạn. Từ 1/7/2025, hệ thống đã triển khai cho 34 đơn vị Công an cấp tỉnh, thành phố. Giai đoạn triển khai toàn quốc (từ 06/8/2025 – 2026) sẽ tiếp tục kết nối các Bộ, ngành, chủ quản hệ thống thông tin trọng yếu; bước cuối mở rộng đến doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để hình thành “mạng lưới an ninh” đồng bộ, cộng đồng.

Trong tương lai, Hệ thống này sẽ được tích hợp các tính năng hỗ trợ phân tích và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp dự đoán và ứng phó sớm hơn. Cùng với đó, Hệ thống cũng sẽ tích hợp với các nền tảng khác như kho dữ liệu mã độc và thông tin tình báo đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận sự cố, từ email, ứng dụng di động đến tích hợp API./.

Theo Vietnam+