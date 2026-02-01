Chiến đấu quả cảm, Đông Á Thanh Hóa hòa “không tưởng” Nam Định trên sân nhà

Chiều 1/2, trong bối cảnh đối mặt với giai đoạn khó khăn bậc nhất lịch sử CLB, Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm để cầm hòa nhà đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-2 trên sân nhà tại vòng 12 LPBank V.League 2025/26, dù bị dẫn trước tới 2 bàn.

CLB Nam Định sớm dẫn trước 2 bàn trước Đông Á Thanh Hoá.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định sớm cho thấy sự sắc bén trong lối chơi. Phút 6, từ pha ném biên mạnh, Brenner làm tường thuận lợi để Lâm Ti Phông tung cú vô-lê đẹp mắt mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Nam Định chủ động kiểm soát thế trận.

Đến phút 29, Brenner tiếp tục tỏa sáng với siêu phẩm vô-lê sau đường tạt từ cánh phải, nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành Nam.

Tuy nhiên, giữa thời điểm khó khăn, bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh đã được thể hiện. Phút 38, từ tình huống cố định bên cánh phải, Đình Huyên bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại.

Đình Huyên (số 16) ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho CLB Thanh Hoá.

Bước sang hiệp 2, khó khăn tiếp tục bủa vây Đông Á Thanh Hóa khi Trịnh Văn Lợi không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Mai Xuân Hợp phải điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh toàn đội chỉ có 16 cầu thủ cả trên sân lẫn băng ghế dự bị. Dù vậy, các cầu thủ chủ nhà vẫn kiên trì triển khai lối chơi, nỗ lực gây sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 78. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Ngọc Mỹ thực hiện đường căng ngang khó chịu khiến Dương Thanh Hào lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đông Á Thanh Hoá ăn mừng bàn quân bình tỉ số đầy cảm xúc.

Ngọc Mỹ (số 24) thi đấu xuất sắc trên hàng công.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ khi Nam Định được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của Xuân Son lại đưa bóng dội cột dọc, giúp Đông Á Thanh Hóa giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà.

Trận hòa này mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng xứ Thanh. Trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, những khó khăn về lực lượng, nhân sự và sự ổn định, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ đã trở thành điểm tựa lớn nhất. Trước sự cổ vũ của người hâm mộ, toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực để giành kết quả xứng đáng.

Video: Khoảnh khắc Xuân Son dứt điểm hỏng ăn trên chấm phạt đền.

Một điểm trước nhà đương kim vô địch không chỉ giúp Đông Á Thanh Hóa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn tiếp thêm niềm tin cho toàn đội trong hành trình vượt qua giai đoạn thử thách phía trước.

Hoàng Sơn