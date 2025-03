Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Gắn bó với công tác phụ nữ 14 năm, chị Lê Thị Thanh đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động, đưa chi hội phụ nữ phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, được các cấp hội phụ nữ ghi nhận và đánh giá cao.

Chị Lê Thị Thanh chăm sóc đường hoa - tuyến đường kiểu mẫu vệ sinh môi trường.

Năm 2011 chị Lê Thị Thanh bắt đầu gắn bó với chi hội phụ nữ phố Dinh Xá. Sau 6 năm làm chi hội phó, từ năm 2017 đến nay chị đảm trách chi hội trưởng.

Chia sẻ với chúng tôi về thời gian dài gắn bó với công tác hội, chị cho biết: “Dinh Xá là phố sáp nhập nên diện tích lớn, dân số đông thứ 2 của phường. Nếu không làm vì cái tâm và trách niệm thì khó có thể gắn bó lâu dài được với tổ chức hội. Ở mỗi thời kỳ, công tác hội có những khó khăn riêng, nếu mình không nhiệt huyết, không sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào thì không thể thu hút được chị em tham gia”.

Muốn phong trào phụ nữ ở cơ sở phát triển thì việc thu hút hội viên tham gia giữ vai trò quan trọng. Trong suốt thời gian dài làm công tác hội, chị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế để chị em thấy được vai trò, lợi ích của việc tham gia tổ chức hội. Với sự nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, chị đã xây dựng được lòng tin, sự tín nhiệm của đông đảo hội viên và Nhân dân. Cứ như thế, chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ của phố và của phường ngày càng phát triển vững mạnh.

Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị luôn tâm niệm phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để cùng đồng hành xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển kinh tế bền vững. Mang tinh thần ấy vào thực tiễn công tác, chị đã đi đầu trong việc hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Minh chứng rõ nét nhất là việc huy động 48 chị em tham gia tổ vay vốn tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ hiện nay là 1,9 tỷ đồng. Cùng với đó, chị đã kết nối, hỗ trợ 34 hội viên vay vốn Quỹ TYM với số tiền 670 triệu đồng để phát triển kinh tế. Không chỉ hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chị còn thường xuyên nhắc nhở các thành viên trả lãi, trả gốc và đóng tiết kiệm đúng thời hạn, tạo được uy tín với Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ TYM. Nhờ đó, tổ vay vốn do chị làm tổ trưởng luôn dẫn đầu phường về dư nợ và số thành viên tham gia. Thực hành phong trào tiết kiệm theo gương Bác, 5 năm qua (2020-2025) chị đã vận động 293 hội viên tham gia, tiết kiệm được 57 triệu đồng. Cùng với số tiền 120 triệu đồng do 4 tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm được đã giúp cho 67 chị được vay phát triển kinh tế.

Song song với hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống, chị đã đi đầu toàn phường trong xây dựng mô hình “Biến rác thành tiền”. Ngoài hội viên phụ nữ tham gia, nhiều hộ dân trong phố đã tự nguyện góp vỏ lon, chai nhựa, bìa giấy... thực hiện mô hình. Từ nguồn phế liệu thu gom được, chị em trong chi hội tổ chức bán gây quỹ hoạt động. Trong 5 năm, chi hội phụ nữ phố Dinh Xá đã thu được gần 50 triệu đồng, cao nhất phường. Từ số tiền này, cộng với nguồn kinh phí chị kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân đi làm ăn xa, mỗi năm chi hội phụ nữ phố Dinh Xá trao hàng trăm suất quà cho học sinh vượt khó, tặng hội viên khó khăn, ốm đau đột xuất...

Trong công tác vệ sinh môi trường, chi hội phụ nữ phố Dinh Xá luôn dẫn đầu phường về sáng - sạch - đẹp. Để có được kết quả này, chị thường tuyên truyền, nhắc nhở hội viên và gia đình hội viên không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Chị vận động các gia đình mua thùng rác xanh hợp vệ sinh để sử dụng; duy trì cho hội viên và Nhân dân dọn vệ sinh vào cuối tuần; trồng hoa trên các tuyến đường... Đặc biệt, năm 2024 chi hội phụ nữ phố Dinh Xá đã xây dựng thành công tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường và đã được công nhận. Hiện chi hội đang tiếp tục xây dựng tuyến đường kiểu mẫu thứ 2 của phố.

Chủ tịch Hội LHPN phường Thiệu Khánh Hà Thị Nhung cho biết: “Chị Lê Thị Thanh là chi hội trưởng rất năng nổ và nhiệt tình. Nhiều mô hình, phong trào thi đua do hội LHPN các cấp, thành phố và phường phát động, triển khai đều được chị chủ động thực hiện và đạt kết quả rất tốt, thường xuyên dẫn đầu toàn phường. Những đóng góp tích cực của chị đã được hội LHPN các cấp, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều bằng khen, giấy khen”.

Bài và ảnh: Tố Phương