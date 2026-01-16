Chăm sóc, giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Nga Sơn

Xuất phát từ yêu cầu và chủ trương của ngành, nhiều năm qua, Trường Mầm non Nga Sơn (xã Nga Sơn) không ngừng đổi mới trên các mặt hoạt động từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ để những “búp măng non” phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Cô, trò Trường Mầm non Nga Sơn trong một hoạt động học.

Sau nhiều năm xây dựng, cơ sở vật chất, phòng, lớp học của Trường Mầm non Nga Sơn ngày càng khang trang, sạch đẹp bảo đảm tiêu chuẩn của bậc học mầm non. Phòng học bảo đảm diện tích, ánh sáng, có đầy đủ đồ chơi, đồ dùng trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học... Không gian lớp học được sắp xếp, bố trí hợp lý với các góc học tập, góc sáng tạo, góc thư viện để trẻ được trải nghiệm, khám phá, vui chơi và phát triển. Môi trường bên ngoài lớp học được đầu tư thiết kế thân thiện, bảo đảm an toàn, thẩm mỹ, sáng tạo để trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”, góp phần giáo dục, phát triển toàn diện cho trẻ.

Cô giáo Mai Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nga Sơn, cho biết: "Ngoài bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ thì việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện cũng được tập thể sư phạm nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không đơn thuần là nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho trẻ mà còn là trách nhiệm, thể hiện mức độ uy tín của nhà trường đối với học sinh, các bậc phụ huynh cũng như cộng đồng xã hội. Cùng với đó, trong các hoạt động giáo dục, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp".

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, Trường Mầm non Nga Sơn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi về chuyên môn, tận tụy, tâm huyết với nghề. Theo đó, hằng năm, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được học bồi dưỡng nâng cao trình độ, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi, hội giảng do ngành giáo dục tổ chức. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm, toàn sức cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đánh giá theo tiêu chuẩn mới, nhà trường hiện có trên 95% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 5 năm học gần đây, nhà trường luôn có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh; nhiều giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm trong làm đồ dùng, đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới...

Cùng với nhiệm vụ trên, Trường Mầm non Nga Sơn đặc biệt chú trọng đến công tác bán trú. Đây cũng là hoạt động nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Theo Hiệu trưởng Mai Thị Liên, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các chuyên đề dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của ngành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động ăn, nghỉ tại trường của các cháu. Năm học 2025-2026, nhà trường có 14 nhóm lớp với gần 340 cháu, 100% cháu đều ăn bán trú tại trường; 100% trẻ đến trường được cân, đo, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Qua đánh giá, 2 năm học gần đây, tỷ lệ trẻ phát triển ở kênh bình thường đều đạt 99,7%; 100% cháu đạt bé sạch, bé chăm ngoan...

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Do đó nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non đóng vai trò hết sức quan trọng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, Trường Mầm non Nga Sơn không chỉ được phụ huynh học sinh gửi gắm niềm tin mà còn được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành giáo dục ghi nhận bằng những phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể lao động xuất sắc... Mới đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, Trường Mầm non Nga Sơn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây vừa là niềm vui, là nền tảng, vừa là động lực để nhà trường tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp “trồng người”.

Bài và ảnh: Lê Phong