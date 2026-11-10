Cập nhật quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone

Trong giai đoạn 2027-2028 và 2029-2030, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cập nhật danh mục cơ sở được phân bổ hạn ngạch và lượng hạn ngạch phân bổ hằng năm cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất ximăng, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2027 và trước 30/6/2029 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch nhằm tiến hành phân bổ chính thức cho các cơ sở.

Các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính có trách nhiệm xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đây là quy định tại Văn bản hợp nhất Nghị định số 112/2026/VBHN-TT-BNNMT quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Theo nghị định trên, các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp: Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên; công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu từ 1.000 TOE trở lên; tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE trở lên; cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động từ 65.000 tấn trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm; căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở trước ngày 31/10/2027 cho giai đoạn 2027-2028 và trước 31/10/2029 cho giai đoạn 2029-2030.

Các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính có trách nhiệm xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bố; các cơ sở chưa được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở theo quy định, phù hợp với kế hoạch giảm nhẹ cấp lĩnh vực.

Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone cũng khuyến khích các dự án đầu tư mới áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ ít phát thải khí nhà kính hoặc tham gia vào các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.

Theo TTXVN