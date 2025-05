Cấp lại và cấp đổi giấy phép lái xe cho trên 13.000 hồ sơ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 1/3/2025 đến nay, Công an Thanh Hóa đã tiếp nhận giải quyết cấp lại và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) cho 13.105 hồ sơ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Quá trình triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ Nhân dân, hạn chế việc tồn đọng, ùn ứ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Công an thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân.

Do nhu cầu cấp đổi, cấp lại GPLX của người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi điều kiện địa lý rộng, có nhiều địa bàn từ trung tâm huyện đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh xa hàng trăm km nên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 1/4, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định bổ sung thêm 9 điểm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX tại công an xã, phường, thị trấn.

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ tại các điểm công an cấp xã đã nỗ lực tiếp cận các quy trình, thủ tục liên quan đến cấp, cấp đổi GPLX cho người dân, bảo đảm quá trình chuyển giao thuận lợi, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/3/2025 đến nay, Công an Thanh Hóa đã tiếp nhận giải quyết cấp lại và cấp đổi GPLX cho 13.105 hồ sơ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; trong đó có 10.762 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại điểm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bao gồm 9.282 hồ sơ cấp đổi và 1.480 hồ sơ cấp lại. Sau gần 2 tháng triển khai, thực hiện nhiệm vụ mới, công an xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết 2.343 hồ sơ cấp đổi GPLX.

Quốc Hương