Xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ

Là đơn vị được giao quản trị, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thường xuyên đổi mới hoạt động, góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ công chất lượng hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành trong việc rà soát, cập nhật danh mục TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, tổng số TTHC được phê duyệt đưa vào thực hiện tại trung tâm là 1.422 thủ tục. 100% TTHC được niêm yết, công khai chính xác, đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của trung tâm và bằng văn bản giấy để tổ chức, công dân thuận tiện tìm hiểu, tra cứu trong quá trình giải quyết các TTHC.

Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, trung tâm đã bố trí lại các quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC cho phù hợp với tên gọi mới của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh bố trí quầy làm việc, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác tại trung tâm để hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp giấy phép lái xe từ Sở Tư pháp và Sở Giao thông - Vận tải sang Công an tỉnh. Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc chuyển giao nhiệm vụ của các đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và trên trang zalo “Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa” để công dân được biết.

Để tổ chức, công dân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách tốt nhất, trung tâm thường xuyên phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị đánh giá, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Trung tâm cũng thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và ban hành các văn bản yêu cầu công chức tiếp nhận hồ sơ của các ban, sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của trung tâm. Tất cả tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC tại trung tâm đều được hỗ trợ tối đa các dịch vụ thiết yếu như photocopy hồ sơ miễn phí, trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng về các loại giấy tờ liên quan, cách viết mẫu đơn, tờ khai; hướng dẫn, làm mẫu cách nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Việc giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được trung tâm thực hiện thường xuyên, bảo đảm tiến độ và thời gian trả kết quả, hạn chế tối đa tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn. Vì vậy, dù số lượng hồ sơ tiếp nhận rất lớn nhưng 3 tháng đầu năm 2025 số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn tại trung tâm đạt tỷ lệ rất cao, chiếm 99,99%. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp luôn được trung tâm giải quyết nhanh gọn, đúng quy định và đăng tải công khai để tổ chức, công dân theo dõi. Đặc biệt, để tổ chức, cá nhân đánh giá một cách khách quan nhất về chất lượng và tiến độ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả, trung tâm đã triển khai các hình thức khảo sát, đánh giá như đánh giá qua hòm thư góp ý, đánh giá trực tiếp tại quầy làm việc của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Qua kết quả đánh giá năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, tỷ lệ tổ chức, cá nhân rất hài lòng và hài lòng đạt 100%.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành đã góp phần công khai, minh bạch thông tin về việc giải quyết TTHC, đồng thời hỗ trợ tối đa cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tại trung tâm, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức UBND cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tạo ra bước tiến mới trong quy trình xử lý, giải quyết công việc của cán bộ, công chức và giúp tổ chức, cá nhân được thụ hưởng dịch vụ công một cách nhanh chóng và thuận tiện. Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phí, lệ phí được thực hiện bằng nhiều hình thức như chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR Pay, quẹt thẻ ATM, thẻ tín dụng..., qua đó thúc đẩy thanh toán điện tử, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

Với nhiều đổi mới trong thực hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong giải quyết TTHC và các nhiệm vụ được giao, được các tổ chức, doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Thu Vui