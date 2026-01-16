Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mua bán pháo hoa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok... liên tục xuất hiện các fanpage, bài viết có nội dung rao bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa phục vụ dịp lễ, tết năm 2026 sắp tới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ảnh một số fanpage, bài viết có nội dung rao bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất trên mạng xã hội Facebook.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất giá thấp với lý do không mất chi phí thuê mặt bằng, nhập số lượng lớn nên được ưu đãi, cam kết nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ đầy đủ kèm theo các hình ảnh nhiều loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất hay hoá đơn bán hàng...

Nếu người dân liên hệ đặt mua, những lần giao dịch mua bán đầu tiến hành rất thuận lợi để tạo lòng tin và kích thích người dân mua số lượng lớn với ưu đãi giá thấp hơn, sau đó các đối tượng sẽ lừa đảo tiền cọc hay giao các loại pháo hoa giả hoặc các loại pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành...

Theo quy định, chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa và cần phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu người dân sử dụng các loại pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành chính là hành vi “sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo” theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, mức xử phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo bán pháo hoa trên không gian mạng; tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo mua bán pháo hoa trên để tránh mắc bẫy của kẻ xấu; khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Quốc Hương và CTV